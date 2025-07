Cvrtila o stanju u Ukrajini: 'Da je Franjo Tuđman to napravio za vrijeme rata, mislim da bi ga proglasili teškim diktatorom'

Gost "Studija 4" na HRT-u bio je stručnjak za sigurnosne politike Željko Cvrtila, koji je komentirao pouzdanost informacija o rusko-ukrajinskom ratu. Također je prokomentirao nedavni incident u vojarnu "Josip Jović" u Udbini, gdje su tri osobe provalile, istaknuvši da treba provesti temeljitu istragu, ali da prema njegovom mišljenju nije riječ o terorizmu. "Postoji li pozadina, to bi trebalo istražiti. U svakom slučaju, to je nešto što se ne bi smjelo događati", rekao je.

"Da bi to bio terorizam, morao bi imati drugačiju pozadinu. Znači da je netko u cilju ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisilom prema RH - pokušao napraviti štetu. To može biti napad na neko državno tijelo, šverc oružja ili oštećenje infrastrukture", istaknuo je.

Objasnio je da je moguće kako je incident u Udbini bio svojevrsno testiranje sigurnosnog sustava. "Mislim da se ovdje radi o ispipavanju spremnosti i ruganju s nespremnosti. Iako oni nisu upali u vojarnu, nego u poligon, tu je problem da nisu poduzete nikakve ozbiljne mjere", naglasio je.

"U nekim drugim državama, Izraelu, SAD-u i Francuskoj - oni bi bili pogođeni s nekim od projektila ili izrešetani", zaključio je Cvrtila.

"Ratovi zvijezda"

Stručnjak se osvrnuo i na nepouzdanost informacija koje dolaze iz rusko-ukrajinskog rata. Objasnio je da se u modernim sukobima često skrivaju podaci kako se ne bi otkrila ranjivost stranaka ili podigle tenzije u njihovim zemljama. "Ovi ratovi, koji su postali ratovi zvijezda: ratuju strojevi, letjelice, dronovi i kopneni besposadni sustavi. Sve je kontrolirano. Nemate novinare da ih imate direktno na ratištu. Sve je centralizirano, cenzurirano i iz jednog centra dolaze informacije za sve novinske agencije", istaknuo je.

Komentirajući manjak informacija iz neovisnih izvora, upozorio je na sve izraženiju podjelu u javnom prostoru. "Ne znamo kakvo je stanje. Imate malo neovisnih informacija i analitičara. Većina ih je svrstana uz jednu ili drugu stranu. S druge strane, ako se iole realniji ili pokušavate reći da postoji krivnja i jedne i druge strane, proglašavaju vas rusofilima na zapadu, a zapadnjacima u istoku", rekao je. " Svi imaju jednu stigmu koju nameću mainstream mediji i onda se boje nešto sagledati. To je možda u redu u javnom prostoru, ali u državnim institucijama bi se itekako trebalo razlučiti stvarno stanje na terenu koje je poduprto obavještajnim informacijama koje bi svaka država trebala imati. Koliko ih ima Hrvatska, nisam siguran, mislim da se i mi oslanjamo na strane obavještajne podatke", naglasio je Cvrtila.

Cvrtila je također analizirao kako Vladimir Putin i Volodimir Zelenski učvršćuju svoju vlast. "Što se tiče padova kroz prozor, ima realno objašnjenje. Vrlo je izvjesno da se radi o smaknućima, samo je pitanje je li to unutar oligarških struktura ili unutar vlasti. Posebnice je indikativno kada je netko jedan dan smijenjen, a drugi dan bude mrtav. U Rusiji nema potpune demokracije, tamo još uvijek vladaju "udbaške metode" - ubojstvima se rješavaju suprotstavljene strane", rekao je.

"Kod Zelenskog vidimo da su izbori davno trebali biti, ne održavaju se. Da je Franjo Tuđman to napravio za vrijeme rata, mislim da bi ga proglasili teškim diktatorom, a unatoč izborima, neki ga pokušavaju takvim proglasiti. Obje strane imaju jake obavještajne operacije. Nitko ne pita koliko to košta da bi se nekoga kupilo. To su vrlo sofisticirane, pametne i skupe operacije, ali donose velike učinke ako se dobro provedu", zaključio je.