Cvate crno tržište lijekova. Najviše se kupuje jedna vrsta, a često skupo plaćeni lijekovi ni ne stignu kupcima

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača (HUZP) upozorava na sve veću opasnost od lažnih lijekova naručenih putem interneta, posebno onih u vrijednosti od 100 eura i više. Prema njihovim podacima, mnogi potrošači ne dobivaju naručene proizvode, a kada stignu, često nisu prikladni za zdravstvene probleme zbog kojih su kupljeni. 'Ovim putem upozoravamo potrošače da ne kupuju medicinske lijekove i pripravke putem interneta. Prodaja lijekova sumnjive kakvoće opasna je za zdravlje, a lažni lijekovi reklamiraju se za liječenje niza bolesti', navodi HUZP. Djelatnici ljekarni također primjećuju porast upita pacijenata za lijekove koji nisu odobreni u Hrvatskoj, a koji su im zapeli za oko putem internetskih oglasa, piše N1.. Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ističe kako u ovlaštenim lancima opskrbe – uključujući javne i privatne ljekarne, bolničke ljekarne i veleprodaje – dosad nije zabilježena pojava krivotvorenih lijekova. Ilegalno tržište, s druge strane, obuhvaća neovlašteni uvoz, online oglase i e-mailove, gdje su zabilježeni lijekovi neodgovarajuće kakvoće i krivotvorine. 'Kupnja lijekova na crnom tržištu može biti jako opasna jer je podrijetlo tih lijekova nepoznato, a kvaliteta upitna. Često se radi o krivotvorenim lijekovima koji mogu ozbiljno ugroziti zdravlje pacijenata,' upozoravaju iz HALMED-a. Krivotvoreni lijekovi mogu biti pogrešno označeni, bez djelatne tvari ili s krivom količinom aktivnih sastojaka, u krivom ili krivotvorenom pakiranju. Mogu biti i izvorni ili generički. Iza takvih proizvoda najčešće stoji organizirani kriminal, motiviran isključivo profitom.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), u razvijenim zemljama najviše se krivotvore lijekovi za poboljšanje životnog stila: lijekovi za erektilnu disfunkciju, lijekovi za mršavljenje, intelektualni stimulansi, kortikosteroidi i antihistaminici.

U zemljama u razvoju, najveći rizik krivotvorenja postoji kod lijekova za životno ugrožavajuće bolesti: antibiotici, onkološki lijekovi, analgetici, kardiovaskularni lijekovi, antivirusi i antimalarici. HALMED posebno upozorava na onkološke lijekove zbog njihove visoke cijene i rizika da pacijenti pokušaju nabaviti lijekove na neprovjerenim mjestima. Trgovina krivotvorenim lijekovima čini oko 10% globalne trgovine lijekovima, najviše u Africi i Aziji, a prema nekim procjenama, zarada od tih lijekova višestruko nadmašuje prodaju droge. Interpolova akcija Pangea XVII, u kojoj je sudjelovalo 90 zemalja, rezultirala je uhićenjem 769 osoba i razbijanjem 123 kriminalne skupine. U toj akciji zaplijenjeno je 50,4 milijuna doza ilegalnih lijekova u vrijednosti od 65 milijuna američkih dolara. Prijašnji tragični slučajevi iz 1990-ih, kada je u Nigeriji, Indiji i na Haitiju umrlo oko 190 djece zbog krivotvorenih sirupa za kašalj s antifrizom dietilenglikolom, podsjećaju na ozbiljnost problema.

U zapadnim zemljama sve više raste i krivotvorenje biljnih lijekova i dodataka prehrani, kojima se često dodaju ilegalne tvari za liječenje erektilne disfunkcije i mršavljenje. Procjenjuje se da je oko 50% lijekova prodanih preko internetskih stranica krivotvoreno. U EU je uvedena oznaka sigurne ljekarne, koja jamči da je online ljekarna ovlaštena. U Hrvatskoj trenutačno nema ovlaštenih internetskih ljekarni, a lijekovi na recept ne smiju se naručivati putem interneta. Najčešće krivotvoreni lijekovi u ilegalnoj distribuciji su oni za liječenje erektilne disfunkcije, a dolaze iz Indije, Kine i Sirije. Manje količine ilegalni distributeri šalju poštom, dok veće količine transportiraju cestom, morem ili zrakom. Građani koji sumnjaju da su koristili krivotvoreni lijek mogu prijaviti slučaj HALMED-u na adresu: krivotvorine@halmed.hr. 'Pacijent može biti uvjeren da uzima terapiju, a zapravo se uopće ne liječi. To može dovesti do napredovanja bolesti i, u najtežim slučajevima, smrtnog ishoda,' zaključuju..