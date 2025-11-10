Sušite odjeću u zatvorenom? Slijedite ovih pet pravila da biste spriječili vlagu i plijesan

Sušenje odjeće u zatvorenom prostoru tijekom zime često je nužnost zbog hladnog i vlažnog vremena. Iako praktično, ovakav način sušenja može uzrokovati nakupljanje vlage u prostoru, neugodne mirise i čak razvoj plijesni. Vlaga može stvoriti alergene, iritanse i dodatne toksine koji predstavljaju rizik za našu dobrobit. To predstavlja pravi izazov za osobe koje pate od problema s disanjem, poput astme, posebno među onima s oslabljenim imunološkim sustavom.

Međutim, ponekad se može činiti kao da vodite tešku bitku protiv vlage jer možda nerado otvarate prozore i puštate ledeni zrak u svoj dom. To postaje posebno zabrinjavajuće ako i dalje želite sušiti odjeću na zraku u zatvorenom prostoru. Srećom, postoje metode koje možete primijeniti da biste spriječili da vaša odjeća razvije pljesnivi miris i postane pljesniva kada se suši unutra. Tvrtka za uštedu energije Loop nedavno je na TikToku podijelila nekoliko jednostavnih trikova da bi vaše rublje mirisalo svježe tijekom hladnijih mjeseci, piše Daily Express.

Stručnjak je zatim nastavio s iznošenjem pet ključnih pravila kojih se, ako ih se pridržavate, može spriječiti odjeću da ima pljesnivi miris. U početku, nakon što je ciklus pranja završen, izbjegavajte ostavljanje odjeće u perilici rublja dulje vrijeme i izvadite je što prije. Kada odjeću postavljate na stalak za sušenje, tada biste trebali izbjegavati naguravanje previše odjevnih predmeta zajedno. Umjesto toga, svakom komadu ostavite dovoljno prostora. Također se preporučuje okrenuti odjevne predmete nakon nekoliko sati da bi se izložila vlažna mjesta.

Možete razmisliti i o kupovini odvlaživača zraka koji omogućuje brže sušenje u zatvorenom prostoru jer uklanja vlagu iz zraka te sprječava pljesnivi miris. Još jedno ulaganje koje vrijedi razmotriti je električni stalak za sušenje za koji su stručnjaci rekli da može ubrzati proces sušenja. Neki od njih imaju navlaku koja omogućuje još brže sušenje.

U odjeljku za komentare, ljudi su počeli nuditi vlastite prijedloge za borbu protiv vlage. "Propustili ste jedan korak, a to je pokretanje druge centrifuge. To čini čuda za smanjenje količine vode u odjeći", napisala je jedna osoba. "Uključim ventilator. Koristim ga za sušenje odjeće dok je na stalku", dodala je druga.