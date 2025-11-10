Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 10
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
nije teško

Sušite odjeću u zatvorenom? Slijedite ovih pet pravila da biste spriječili vlagu i plijesan

Pixabay
VL
Autor
Dora Škrlec
10.11.2025.
u 06:00

Vlaga može stvoriti alergene, iritanse i dodatne toksine koji predstavljaju rizik za našu dobrobit

Sušenje odjeće u zatvorenom prostoru tijekom zime često je nužnost zbog hladnog i vlažnog vremena. Iako praktično, ovakav način sušenja može uzrokovati nakupljanje vlage u prostoru, neugodne mirise i čak razvoj plijesni. Vlaga može stvoriti alergene, iritanse i dodatne toksine koji predstavljaju rizik za našu dobrobit. To predstavlja pravi izazov za osobe koje pate od problema s disanjem, poput astme, posebno među onima s oslabljenim imunološkim sustavom.

Međutim, ponekad se može činiti kao da vodite tešku bitku protiv vlage jer možda nerado otvarate prozore i puštate ledeni zrak u svoj dom. To postaje posebno zabrinjavajuće ako i dalje želite sušiti odjeću na zraku u zatvorenom prostoru. Srećom, postoje metode koje možete primijeniti da biste spriječili da vaša odjeća razvije pljesnivi miris i postane pljesniva kada se suši unutra. Tvrtka za uštedu energije Loop nedavno je na TikToku podijelila nekoliko jednostavnih trikova da bi vaše rublje mirisalo svježe tijekom hladnijih mjeseci, piše Daily Express.

Stručnjak je zatim nastavio s iznošenjem pet ključnih pravila kojih se, ako ih se pridržavate, može spriječiti odjeću da ima pljesnivi miris. U početku, nakon što je ciklus pranja završen, izbjegavajte ostavljanje odjeće u perilici rublja dulje vrijeme i izvadite je što prije. Kada odjeću postavljate na stalak za sušenje, tada biste trebali izbjegavati naguravanje previše odjevnih predmeta zajedno. Umjesto toga, svakom komadu ostavite dovoljno prostora. Također se preporučuje okrenuti odjevne predmete nakon nekoliko sati da bi se izložila vlažna mjesta.

Možete razmisliti i o kupovini odvlaživača zraka koji omogućuje brže sušenje u zatvorenom prostoru jer uklanja vlagu iz zraka te sprječava pljesnivi miris. Još jedno ulaganje koje vrijedi razmotriti je električni stalak za sušenje za koji su stručnjaci rekli da može ubrzati proces sušenja. Neki od njih imaju navlaku koja omogućuje još brže sušenje.

@loop.homes We avoid the tumble dryer as much as we can - but during the colder months that does come with the risk of your clothes smelling damp. Here are some easy tricks to keep your laundry smelling fresh throughout the colder months 🧺 #laundry #drying #damp #cleaning #laundryhack ♬ shine on - choppy.wav

U odjeljku za komentare, ljudi su počeli nuditi vlastite prijedloge za borbu protiv vlage. "Propustili ste jedan korak, a to je pokretanje druge centrifuge. To čini čuda za smanjenje količine vode u odjeći", napisala je jedna osoba. "Uključim ventilator. Koristim ga za sušenje odjeće dok je na stalku", dodala je druga.

Ključne riječi
TikTok vlaga plijesan odjeća sušenje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja