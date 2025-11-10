Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

Iako mnogi korisnici ChatGPT traže pomoć za razne stvari — od terapije za parove do pisanja profesionalnih e-mailova ili čak pretvaranja slika svojih kućnih ljubimaca u ljude — korištenje umjetne inteligencije sa sobom nosi i određene rizike u pogledu privatnosti. Kako prenosi New York Post, prema Jennifer King, stručnjakinji sa Stanford Instituta za umjetnu inteligenciju usmjeren na ljudsko iskustvo, sve što upišete u chatbot može postati javno, jer "gubite vlasništvo nad tim podacima".

Upravo zbog toga, važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila kada komunicirate s AI chatbotom. Na svojoj stranici, OpenAI upozorava korisnike da ne dijele osjetljive informacije, dok Google savjetuje korisnicima Geminija da ne unose povjerljive podatke. Ako koristite AI, evo pet stvari koje nikada ne biste smjeli dijeliti s ChatGPT-om ili sličnim chatbotovima.

Nikada nemojte dijeliti informacije koje mogu otkriti vaš identitet, kao što su broj osobne iskaznice, podatke s vozačke dozvole, putovnice, datum rođenja, adresu ili broj telefona. Iako neki chatboti pokušavaju prepoznati i ukloniti osjetljive informacije, najbolje je potpuno ih izbjegavati. "Naš cilj je da naši AI modeli uče o svijetu, a ne o osobama", rekla je glasnogovornica OpenAI-ja.

Zdravstveni podaci zaštićeni su zakonima o privatnosti, ali AI chatboti obično nemaju tu zaštitu. Ako trebate pitati ChatGPT za interpretaciju medicinskih nalaza, King savjetuje da prethodno izrežete ili uredite dokument, ostavljajući samo rezultate testova. Nikada ne dijelite brojeve svojih bankovnih računa, investicija ili drugih financijskih podataka jer bi ih mogli hakirati i iskoristiti za pristup vašim sredstvima.

Iako bi se mogli pojaviti razlozi za dijeljenje svojih korisničkih imena i lozinki zbog sposobnosti chatbota da obavi korisne zadatke, oni ne štite podatke o vašim računima. Najbolje je koristiti upravljač lozinki za pohranu tih podataka. Ako koristite ChatGPT ili druge chatbote za posao, poput pisanja e-mailova ili uređivanja dokumenata, postoji rizik da slučajno otkrijete podatke o klijentima ili poslovne tajne. Neke tvrtke koriste vlastite verzije AI ili imaju sigurnosne zaštite za ovakve slučajeve.

Ako želite i dalje koristiti chatbotove bez ugrožavanja privatnosti, stručnjaci preporučuju korištenje jakih lozinki, višefaktorske autentifikacije i redovito brisanje povijesti razgovora. Neke tvrtke, poput Anthropic-a, navode da podaci obrisani s platforme budu trajno izbrisani nakon 30 dana. Iako AI može olakšati mnoge zadatke, uvijek se pridržavajte osnovnih smjernica zaštite privatnosti kako biste izbjegli moguće prijetnje.