Čudo kod Samobora. Nakon četiri dana potrage pronašli nestalu ženu

U Strmcu Pribićkom kod Samobora, HGSS je imao dvije akcije, obje sa sretnim završetkom. Tijekom potrage za nestalom osobom, članovima HGSS Stanice Samobor stigla je i dojava unesrećenoj planinarki s ozljedom gležnja kod Sopotskog slapa, piše na stranici HGSS . Na mjesto nesreće stižu 3 člana stanice Samobor i jedan član stanice Koprivnica koji su bili u potražnoj akciji u Strmcu Pribićkom. Navode kako se njima pridružilo još 8 članova stanice Samobor koji su zbrinuli lom gležnja te unesrećenu predali HMP na daljinu medicinsku obradu. Nakon završetka akcije, članovi su se vratili u Pribić gdje su nastavili potragu za nestalom osobom koja je trajala od četvrtka.

U višednevnoj potrazi sudjelovalo je 16 članova HGSS-a sa terenskim vozilima i bespilotnom letjelicom. U akciji su im se pridružili kolege i K9 timovi iz stanica Koprivnica, Bjelovar, Novska, Orahovica, Zlatar Bistrica, te policijski službenici PP Jastrebarsko koji su zajedno s njima pretraživali teren. Nakon zbrinjavanja unesrećene članovi su se vratili u potragu koju su također uspješno priveli kraju pronalaskom nestale osobe. Svim sudionicima potrage HGSS zahvaljuje na nesebičnoj pomoći, a Općini Pribić i DVD Pribić zahvaljuje na logističkoj podršci.