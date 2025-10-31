VIDEO Zastrašujuća snimka. Poklopilo ih je u sekundi. Cijeli kamp je nestao

Planinari na Himalajama snimili su jeziv trenutak munjevitog urušavanja masovne lavine leda i snijega. Kolosalna lavina srušila se na sjeverni bazni kamp Annapurne 26. listopada, zbrisavši šatore i opremu. Planinari i njihovi vodiči mogu se vidjeti kako trče u zaklon dok se bijeli zid razaranja obrušava s 4.100 metara iznad njih. U samo nekoliko trenutaka vidljivost postaje nemoguća dok lavina proguta cijeli kamp.
Nepal: A large avalanche was reported on Annapurna I's base‑camp slopes in late October 2025, though the exact date isn't confirmed.
Trek routes, including access to the base camp, were closed due to heavy snow and hazardous conditions.
Na svu sreću, nitko nije ozlijeđen u ovom jezivom događaju. "Kao da se oluja urušila na tlo s neba", kaže jedan od svjedoka, prenosi Express. Drugi svjedok kaže da se udar pritiska lavine osjetio u zraku i prije nego su vidjeli snijeg. Annapurna 1 ima reputaciju jednog od najsmrtonosnijih vrhova Himalaja. Zbog nestabilnih vremenskih obrazaca, čestih lavina i loših vremenskih uvjeta, svako treći planinar koji pokuša osvojiti ovaj vrh, nikad se ne vrati kući. U brojkama, ovo je 10. najveći vrh svijeta, nalazi se na 8091 metara nadmorske visine. 1970. britanska ekspedicija predvođena Chris Boningtonom prva se popela na ovaj vrh, a Don Whillans i Douglas Haston prvi su planinari koji su se na ovaj vrh popeli bez bočica kisika.