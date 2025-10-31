Naši Portali
SNAGA PRIRODE

VIDEO Zastrašujuća snimka. Poklopilo ih je u sekundi. Cijeli kamp je nestao

Foto: Screenshot X
VL
Autor
Šimun Ilić
31.10.2025.
u 11:12

Annapurna 1 ima reputaciju jednog od najsmrtonosnijih vrhova Himalaja. Zbog nestabilnih vremenskih obrazaca, čestih lavina i loših vremenskih uvjeta, svako treći planinar koji pokuša osvojiti ovaj vrh, nikad se ne vrati kući

Planinari na Himalajama snimili su jeziv trenutak munjevitog urušavanja masovne lavine leda i snijega.  Kolosalna lavina srušila se na sjeverni bazni kamp Annapurne 26. listopada, zbrisavši šatore i opremu. Planinari i njihovi vodiči mogu se vidjeti kako trče u zaklon dok se bijeli zid razaranja obrušava s 4.100 metara iznad njih. U samo nekoliko trenutaka vidljivost postaje nemoguća dok lavina proguta cijeli kamp.

Na svu sreću, nitko nije ozlijeđen u ovom jezivom događaju. "Kao da se oluja urušila na tlo s neba", kaže jedan od svjedoka, prenosi Express. Drugi svjedok kaže da se udar pritiska lavine osjetio u zraku i prije nego su vidjeli snijeg. Annapurna 1 ima reputaciju jednog od najsmrtonosnijih vrhova Himalaja. Zbog nestabilnih vremenskih obrazaca, čestih lavina i loših vremenskih uvjeta, svako treći planinar koji pokuša osvojiti ovaj vrh, nikad se ne vrati kući. U brojkama, ovo je 10. najveći vrh svijeta, nalazi se na 8091 metara nadmorske visine. 1970. britanska ekspedicija predvođena Chris Boningtonom prva se popela na ovaj vrh, a Don Whillans i Douglas Haston prvi su planinari koji su se na ovaj vrh popeli bez bočica kisika. 

Ključne riječi
priroda planinarenje himalaje lavina

