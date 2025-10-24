FOTO Bujica ih iznenadila: HGSS spašavao Nijemce u kanjonu Male Paklenice

Olujno nevrijeme koje je u protekla 24 sata pogodilo Hrvatsku prouzročilo je velike probleme. Na Krku i u Zagrebu padala je tuča, u Gorskom kotaru i Istri poplavljene su ceste i dvorišta, dok su u Slavoniji tisuće kućanstava ostale bez struje zbog snažnog vjetra koji je rušio stabla. Najkritičnije nevrijeme je bilo na riječkom području, gdje je lokalno palo više od 200 litara kiše po četvornom metru u jednom danu. Vatrogasci su imali pune ruke posla zbog brojnih dojava građana kojima je voda prodrla u podrume i okućnice. Hrvatska gorska služba spašavanja Zadar izvijestila je da su spasili troje njemačkih planinara koji su ostali zarobljeni u kanjonu Male Paklenice nakon što je potok iznenada nabujao i presjekao im povratni put. Voda se, kako navode, pojavila i probila tijekom njihova uspona, zbog čega se planinari više nisu mogli vratiti na siguran put.

U akciji su sudjelovala trojica članova HGSS-a Zadar koji su, uz korištenje sigurnosne opreme, uspješno prebacili planinare na drugu stranu i izveli ih na sigurno. Iz HGSS-a su ponovno apelirali na posjetitelje planina i nacionalnih parkova da prije odlaska provjere vremensku prognozu i dobro se informiraju o terenu koji planiraju posjetiti, osobito u razdobljima nestabilnog vremena, kada se vodostaji i tokovi mogu naglo promijeniti. "Našli su se sa suprotne strane kanjona Male Paklenice gdje je nabujao potok i nisu se mogli vratiti na planinarski put. Oni su bili zatočeni kada je potok nabujao, odnosno kada je bujica došla od velike kiše. Dobro je da su nazvali 112 jer je to bilo jedino što su mogli napraviti", izjavio je za RTL Filip Bach, dopročelnik HGSS stanice Zadar.

Spasioci su brzo stigli na teren te su, uz veliku opreznost i sigurnosnu opremu, uspjeli prebaciti planinare na drugu stranu. "Najprije moramo paziti i na našu sigurnost i pronašli smo mjesto gdje će biti najsigurnije i za nas, ali i za transport planinara s jedne strane na drugu. Prešli smo preko nabujalog potoka s sigurnosnim užetom i kada smo došli na mjesto gdje je najbolje za same planinare, jednostavno smo ih prebacili, spustili do obale i prebacili na sigurnu stranu. Nisu bili ozlijeđeni, samo prestrašeni i mokri. To su bili državljani Njemačke. Jesu li bili iskusni, nije bitno, jer čak i iskusne planinare može zateći ovakvo stanje, iako kad idu planinariti trebali bi se upoznati i s vremenskom prognozom, ali i s eventualnim situacijama koje bi se mogle dogoditi na mjestu gdje planinare", dodao je Bach.