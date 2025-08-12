Crnogorski brod “Kotor“ zarobljen u Britaniji zbog velikih dugova i kvarova!

Crnogorski teretni brod “Kotor” od subote u podne službeno je zadržan u Velikoj Britaniji po nalogu Visokog suda admiraliteta.

Zapljena je izvršena na zahtjev danske tvrtke “Clipper Bulk”, bivšeg unajmljivača brodova “Crnogorske plovidbe”, zbog duga od oko 160 tisuća dolara za najamninu broda “Kotor” te dodatnih 130 tisuća dolara za brod “Dvadesetprvi maj”.

Brod se trenutno nalazi u luci Tajn, gdje ga britanska granična služba čuva do daljnjeg, obavještava portal B92.

Ova zapljena može znatno otežati hitnu prodaju “Kotora” koju je po nalogu Ministarstva pomorstva i Vlade Crne Gore naložila Skupština akcionara “Crnogorske plovidbe”. Brod je u britanskoj luci od 4. kolovoza zbog 22 tehnička i proceduralna nedostatka, a prethodno je bio više od mjesec dana zadržan u luci Savannah u SAD-u zbog tehničkih problema koje je otkrila Obalna straža. ”Kotor” je iz SAD-a isplovio 17. srpnja nakon otklanjanja nedostataka, potvrđenih od inspekcijske kuće Bureau Veritas, no problemi su se pojavili odmah po dolasku u Veliku Britaniju.