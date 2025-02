Danas bojkot svih trgovina, a od sutra jednog lanca na tjedan dana: 'Svi će doći na red'

*Ovog petka traje novi opći bojkot trgovina

*Od subote na tjedan dana kreće i bojkot Konzuma

*Od danas zamrznute cijene ukupno 70 proizvoda

Tijek događaja:

7:11 - Ujedno od danas stupa na snagu Vladina Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i kategorija proizvoda u trgovini na malo, kojom utvrđuje listu 70 proizvoda s ograničenim cijenama, a tom mjerom želi se pomoći građanima u zaštiti od visokih cijena u trgovinama. Na prijašnjoj listi koja je utvrđena u rujnu 2023. godine bilo je 30 proizvoda, a sada ih je 70. Za novih 40 proizvoda, trgovci su dužni osigurati najmanje jednu vrstu artikla iz iste kategorije proizvoda po najvišoj utvrđenoj cijeni. Kada se iscrpi određeni proizvod, obaveza je trgovca uvrstiti drugi po ograničenoj cijeni.

Kako bi se omogućilo pravovremeno i jasno informiranje potrošača o cijenama proizvoda koji su obuhvaćeni odlukom, propisana im je obveza da na jasan, vidljiv i čitljiv način istaknu vizualnu identifikacijsku oznaku uz maloprodajnu cijenu. Na ulazu u prodajni objekt ili na drugom za potrošače vidljivom mjestu unutar prodajnog objekta te na mrežnoj stranici, ako je uspostavljena, trgovci su dužni istaknuti i plakat koji sadrži minimalno vizualnu identifikacijsku oznaku i popis odabranih artikala s pripadajućom maloprodajnom cijenom iz svake kategorije proizvoda koje nude u svom asortimanu, a obuhvaćeni su odlukom.

Dodatno se propisuje obveza za sve prodajne objekte veće od 400 četvornih metara da osiguraju zasebne dijelove u prodajnim prostorima, za prodaju artikala iz točke II. i III. ove Odluke, sukladno propisima o hrani i predmetima opće uporabe. Prema vladinoj odluci, najviša razina maloprodajne cijene za suncokretovo ulje 1,72 eura po litri, UHT mlijeko s 2,8 % mliječne mast 1,03 eura, bijeli kristalni šećer do 1,33 eura, brašno tip T-550 glatko do 0,80 eura te brašno tip T-400 oštro do 0,83 eura po litri.

Svinjsko mljeveno upakirano meso moći će se prodavati za najviše 4,11 eura po kilogramu, cijelo pile do 3,32 eura, jogurt, čašici i bočicu od 180 do 200 grama po 0,49 eura, a polutvrdi sir Gouda, blok za narezivanje, do najviše 6,49 eura po kilogramu. Za kilogram bile riže dugog zrna najviša cijena je 2,29 eura kilogram, špagete od 500 grama do 1,09, a za 10 svježih jaja, razred M iz kaveznog uzgoja do 2,45 eura. Najviša maloprodajna cijena svinjskog vrata bez kosti bit će 5,49, hrenovki pilećih/purećih do 2,69, te hamburger slanine do 6,99 eura po kilogramu. Mrkva u rinfuzi moći će se prodavati za najviše 0,89 eura, šareni grah u rinfuzi 1,99 eura za kilogram, pasirana rajčica, višeslojna ambalaža, 500 ml – do 1,09 eura, limun u rinfuzi do 1,49 eura po kilogramu, a jabuka u pakiranju od dva kilograma do 2,19 eura.

Mliječna čokolada, tabla, bez dodataka, u pakiranju od 80 do 100 grama prodavat će se za najviše 1,29 eura. Tu su i kruh, pšenični, nepakirani s najvišom cijenom po kilogramu od 1,50 eura, palenta, zobene pahuljice, pecivo kajzerica, tjestenina penne/fusilli, panceta, čajna pašteta itd.

6:00 - Od sutra počinje bojkot Konzuma na tjedan dana, a danas je treći zaredom “crni petak” za sve robe i usluge, od trgovina i šoping-centara do pekarnica, benzinskih pumpi, banaka, teleoperatera, kafića, restorana... odlučili su potrošači okupljeni oko FB platforme Halo, inspektore. Ostavit ćemo svoj novac u svom novčaniku i u petak, 7. veljače, poručili su pozvavši još jednom na jedinstvo u smanjenju potrošnje, još jače nego do sada.

Podsjetimo, ukupan broj računa u G47 (trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla) u petak, 31. siječnja, bio je 20% veći, a potrošeno je 19% više novca nego u petak, tjedan prije, podaci su Porezne uprave. U odnosu na petak, 17. siječnja, kada nije bilo bojkota, broj računa bio je pak manji 32%, a iznos 44%, dok su na tjednoj razini trgovci u protekla dva tjedna inkasirali oko 86 mil. eura manje od prosjeka dvaju “običnih” tjedana. Koliki su manjak u blagajnama zabilježili dm, Lidl i Eurospin, koje se prve više-manje bojkotiralo tjedan dana, nema službenih brojki. No kako bi se izbjegla zbrka, ubuduće će se tjedno bojkotirati po jedan lanac, a potrošači su u anketi u srijedu odlučili kako će prvi biti Konzum, potom slijede Plodine, Studenac, Kaufland pa Spar. Savjetnik platforme Josip Kelemen rekao je kako će svi trgovački lanci doći na red jer je snižavanje i zaključavanje cijena čista prijevara. Trgovci očito nisu shvatili poruku potrošača i uzimaju im sve što mogu, istaknuo je. U anketi “Svaki tjedan trgovac jedan” glasalo je, doznajemo, više od 144 tisuće građana i prikupljeno je više od 211 tisuća glasova od kojih je gotovo svaki treći pripao Konzumu – 31,7%.

– Potrošači su rekli svoje. Možda bi rezultati bili i nešto drukčiji s obzirom na to da je tijekom razdoblja glasanja dva puta zbog velikog odziva došlo do pada servera. Istoga je dana i s HT-om bilo telekomunikacijskih problema, što je dijelom utjecalo na reprezentativnost, no od nečega se mora početi – rekao je Kelemen.

Iz Konzuma jučer nismo dobili komentar. Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova Grupe, u čijem je portfelju i Konzum, ovih je dana najavio kako će taj lanac prvi dati i dodatni doprinos smanjenju inflacije te u dogovoru s 50 domaćih dobavljača “zaključati” cijene još 250 proizvoda do 1. lipnja – povrh Vladinih 70. Ekonomski analitičari s kojima smo jučer razgovarali komentirali su kako je za razliku od stranih lanaca u Hrvatskoj Konzum (uz KTC i Tommy) dao doprinos i svojedobnoj “bijeloj listi” Ministarstva gospodarstva kad se transparentnim objavljivanjem cijena 80-ak kategorija proizvoda nastojalo obuzdati i vratiti cijene na razinu s kraja 2022. A pitanje je i kako će se sve odraziti na domaće proizvođače koji već dugo teško konkuriraju uvozu iz drugih EU zemalja.

