Evo kako danas u Lidlu i drugim lancima izgledaju ograničene cijene: Većina je i niža od propisanih

Današnji sveopći bojkot roba i usluga, od trgovaca i šoping centara do pekarnica, benzinskih pumpi, telekomunikacija i plaćanja računa, restorana i kafića, online kupovine... – treći 'crni petak' – na koji je pozvala FB-ova potrošačka platforma Halo, inspektore, poklopio se i s novim režimom ograničenja cijena 70 proizvoda u potrošačkoj košarici kojega je proteklog tjedna predstavila Vlada. Podsjetimo, na postojećih 30 osnovnih kategorija prehrambenih i neprehrambenih proizvoda kojih su cijene i dalje 'zamrznute', uz korekcije po pitanju hrenovaka, jabuka (pakiranje od 2 kg) i toaletnog papira (10-16 rola troslojnog), novih 40, poput kruha, čajne paštete, zobenih pahuljica, corn flakesa, griza, palente, svježeg kravljeg sira... i više nego zbunjuju potrošače koji se pitaju što je to Vlada proteklih tjedana radila, kada se uz veliku pompu sastančilo s proizvođačima, distributerima, trgovcima, sindikatima, potrošačkim udrugama, 'pekle' kiflice i solidariziralo s bojkoterima, kad gotovo nijedna od 'zacementiranih' cijena proizvoda – makar vrijedila za samo jedan u svakoj skupini – nije manja od trenutačne situacije na policama – i to već duže vrijeme, bez naknadnih akcija i sniženja 'prestrašenih' trgovaca. I dalje je puno toga jeftinije u Brežicama, Trstu... – ali i jeftinije od Vladinog cjenovnog ultimatuma i dvojbene poruke ministra gospodarstva Ante Šušnjara kako ograničene cijene nisu "samo brojka na papiru, već mjera koja će imati stvarni učinak na život građana".

- Želimo omogućiti građanima povoljniji pristup osnovnim potrepštinama i osigurati stabilnost cijena. Odluka nije samo socijalno-ekonomska mjera, već i snažna poruka solidarnosti. Država mora biti jamac sigurnosti za građane, a osnovne namirnice moraju biti dostupne neovisno o tržišnim oscilacijama - izjavio je ovih dana Šušnjar.

Podsjetimo, prema Vladinoj odluci, najviša razina maloprodajne cijene za suncokretovo ulje je 1,72 eura po litri, UHT mlijeko s 2,8 % mliječne masti može koštati najviše 1,03 eura, bijeli kristalni šećer do 1,33 eura, brašno tip T-550 glatko do 0,80 eura te brašno tip T-400 oštro do 0,83 eura po litri. Svinjsko mljeveno upakirano meso moći će se prodavati za najviše 4,11 eura po kilogramu, cijelo pile do 3,32 eura, jogurt, u čašici i bočici od 180 do 200 g do 0,49 eura, a polutvrdi sir gouda (1 kg) do najviše 6,49 eura po kilogramu. Za kilogram bile riže dugog zrna najviša cijena je 2,29 eura, špagete od 500 grama do 1,09, a za 10 svježih jaja, razred M iz kaveznog uzgoja do 2,45 eura.

Najviša maloprodajna cijena svinjskog vrata bez kosti/kg bit će 5,49, hrenovki pilećih/purećih do 2,69, te hamburger slanine do 6,99 eura/kg. Mrkva u rinfuzi i dalje može koštati najviše 0,89 eura/kg, šareni grah u rinfuzi 1,99 eura, pasirana rajčica, višeslojna ambalaža (500 ml) do 1,09 eura, limun u rinfuzi do 1,49 eura/kg, a jabuka u pakiranju od 2 kg do 2,19 eura. Mliječna čokolada, tabla, bez dodataka, u pakiranju od 80 do 100 g prodavat će se za najviše 1,29 eura. Pšeničnom kruhu (1 kg), nezapakiranom, najviša moguća cijena može biti 1,50 eura, palente (400-500 g) 0,95 eura, peciva kajzerice 0,13 eura, ječmene kaše (1 kg) 1,30 eura, griza (1 kg) 1,10 eura, tjestenine (penne i fusilli, 400-500) 1,19 eura, 500 g corn flakesa 2,19 eura, 1 kg pancete 11,90 eura, čajna pašteta od 95-100 g do 0,95 eura, smrznutog filea oslića (400-500 g) 4,80 eura, maslaca (250 g) 2,99 eura, kave mljevene (400-500 g) 6,79, poriluka (1 kg) 1,99 eura, kelja (1 kg) 1,67 eura, kupusa (1 kg) 0,79 eura...

Jasno je kako trgovci 'zamrznute' cijena najlakše 'prate' s vlastitim robnim markama kojih je, otkako je krenulo nekontrolirano divljanje cijena i inflacija, sve više na policama.

No evo kako danas, primjerice, izgledaju cijene u Lidlu, s obzirom na to da trgovci, između ostalog, od danas imaju obvezu i na vidljivom mjestu na ulazu u dućane istaknuti nove 'ograničene' cijene. U Lidlu je 90 posto proizvoda s ograničenim cijenama već i prije Vladine odluke bio s nižim cijenama od Vladinog ograničenja. Suncokretovo ulje Zvijezda (1 l) košta 1,59 eura, Vita D'or 1,39, a ne smije prijeći, kako smo već pisali, 1,72 eura. Pilos trajno mlijeko (2,8 m.m.) košta 0,79, Vindijino 1,02, a zamrznuta cijena je na 1,03 eura, dugozrnata riža Golden sun košta 1,59 eura/kg, a Vladina cijena je 2,29. Pileća i pureće hrenovka (1 kg) tu koštaju 2,59, a Vlada ih je ograničila na 2,69 eura.

Pasirana rajčica Baresa (500 ml) košta 0,79, a ograničena je na 1,09, Solevita sirup od naranče košta 1,19, a može koštati do 2,99 eura. Dentalux pasta za zube (125 ml) košta 1,05, a Vlada dopušta i cijenu paste od 2,99 eura. s time da je sadašnja cijena u Lidlu vrijedi čak od veljače 2023. Crownfield meke zobene pahuljice (500 g) po istoj se cijeni od 0,75 eura prodaju od studenoga lani, a Vlada ih je ograničila na 0,99. Pola kile šunke u ovitku Pikok u Lidlu košta 2,99 eura od lipnja lanjske godine, a Vlada je cijenu kilograma zamrznula na 8,79 eura. Dvopeku Certossa (600 g) cijena je ista od lanjskog rujna i košta 2,39 eura, dok je Vlada zamrznula cijenu 400 g na 2,29. Maslacu Okusi zavičaja (250 g) koji je 50 centi jeftiniji cijena je ista od siječnja ove godine, smrznutom grašku (450 g) Freshona koji košta 51 cent manje od ograničene cijene od lipnja lanjske godine...

Spomenimo i to da su u Lidlu, u skladu s Vladinom odlukom od danas pak ograničene cijene, primjerice, srdele u suncokretovu ulju Okusi zavičaja (100 g) na 1,05, dok im je zaštićena cijena 1,32 eura, kajzerice od 60 g po cijeni od 13 centi/komad, panceti (cca 350 g) od 11,90 eura... I nije tako samo u Lidlu, nego u većini trgovačkih lanaca. Poljoprivredni analitičar Ivan Malić na naš upit kakav će, po njegovu mišljenju, biti efekt dodavanja još 40 proizvoda na Vladinu listu ograničenih cijena odgovorio je:

- Nikakav, to je sve magla koja se baca kako bi se fokus javnosti koja traži rješenja i sve teže živi maknuo s države. Kakav može biti rezultat definiranja najviše cijene suncokretova ulja na 1,72 eura/l kad ga već sada na policama možete naći po 1,3 eura/l? Nikakav! Na upit kako država može utjecati na smanjenje cijena hrane, kaže pak kako prava i kvalitetna rješenja leže u nižim stopama PDV-a, efikasnijoj i transparentnijoj državi, manjim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i porez na dohodak.

- Ali ta rješenja traže odricanja, puno rada i odgovornu državnu politiku. Za teška rješenja nitko nije u ovom trenu spreman - ni građani ni država. Porast cijena hrane složen je proces u kojem sudjeluju svi u lancu proizvodnje od polja do stroja. Jednostrano optuživanje samo trgovaca pokušaj je da se operu ruke od odgovornosti ostalih čimbenika u lancu, prije svega države koja jedna ima instrumente za kontrolu inflacije. Nažalost, potezi Vlade RH u zadnjih par godina poput ograničavanje cijena energenata, rasta plaća u javnom sektoru ili rasta minimalnih plaća su bili populistička mjera koja je dovela do još veće inflacije. Takve mjere dobro zvuče građanima i glasačima, ali nažalost njihov efekt na inflaciju je negativan. Ne treba tu izuzeti ni ostale aktere od poljoprivrednih proizvođača, prerađivača i trgovaca koji prirodno žele u svom poslu što više zaraditi - poručio je Malić. Sadašnju pak 'kakofoniju' na policama trgovaca iz Ministarstva gospodarstva su prije nekoliko dana pokušali objasniti priopćenjem kojega prenosimo u cijelosti:

"Slijedom Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda i određenih kategorija proizvoda u trgovini na malo usvojene na 63. sjednici Vlade

RH, dostavljamo dodatno pojašnjenje Odluke koje se tiče najviše maloprodajne cijene za novih 40 kategorija proizvoda. Odlukom je propisana najviša maloprodajna cijena za pojedine kategorije proizvoda koje su maksimalne u redovnoj prodaji, dakle isključuje cijene prilikom akcijske prodaje te drugih oblika sniženja. Najviša redovna maloprodajna cijena nije fiksna i u redovnoj prodaji cijene mogu, i bilo bi poželjno, da budu i niže. Ponavljamo, prilikom određivanja ograničene cijene (najviše maloprodajne cijene u redovnoj prodaji), vodilo se računa o više faktora, a nakon održanih konzultacija sa svim dionicima u lancu opskrbe - o proizvodnji, našim poljoprivrednicima i voćarima, domaćoj industriji, trenutačnim tržišnim cijenama, kvaliteti proizvoda, cijenama i cijenama robnih marki (a čije cijene su niže od cijena propisanih ovom Odlukom).

Uzeti su u obzir i mali dućani, a ne samo diskonteri i najveći trgovački lanci. Također, uzeta je u obzir održivost poslovanja u malim, ruralnim mjestima i na otocima. Cilj ove Odluke je obuzdati daljnji rast cijena, uz očuvanje stabilnosti opskrbe i sprečavanje nestašice proizvoda na policama. Za novih 40 proizvoda s liste kojima je propisan raspon gramaže, primjerice kava od 400-500 grama, propisana najviša maloprodajna cijena odnosi se na gramažu od 500 grama, a ako je gramaža pakiranja između 400 i 500 grama, preračunava se tako da se množi količina s cijenom te najviša maloprodajna cijena za manja pakiranja od 500 grama u konačnici iznosi manje. Isto je i s čašicom jogurta ili kiselog vrhnja. Nadalje, kod primjerice, pšeničnog kruha, maksimalna cijena po kilogramu iznosi 1,50 eura, što znači da cijena jedne štruce kruha od 500 grama ne smije prijeći cijenu od 0,75 eura, ali ne znači da cijena ne može biti i niža".