Stigli su rezultati ankete: Evo koji će se trgovački lanac bojkotirati od subote

Nakon što je završen bojkot Eurospina, Lidla i dm-a, odlučeno je kako će se od subote tjedan dana bojkotirati Konzum. Naime, platforma "Halo, inspektore" pokrenula je anketu na kojoj su građani mogli glasati koji će se trgovački lanac bojkotirati od 8. do 14. veljače. Anketa je bila otvorena do ponoći u srijedu.

"Anketa je provedena u vremenu od 00-24 sata dana 5. veljače 2025. Na žalost, tijekom razdoblja glasanja dva puta je zbog velikog odziva došlo do pada servera, te je istoga dana i teleoperater HT imao telekomunikacijskih problema koji su otklonjeni oko 13 sati. Zbog navedenih razloga pristup anketi nije bio moguć više od pet sati, što je dijelom utjecalo na reprezentativnost. No, bez obzira na spomenute okolnosti, zabilježeno je UKUPNO 211.638 GLASOVA OD 144.732 GLASAČA. Odlukom potrošača prvi trgovački lanac koji ćemo bojkotirati tjedan dana, OD SUBOTE, 8. VELJAČE DO PETKA, 14. VELJAČE 2025. JE KONZUM", priopćeno je, među ostalim, iz platforme "Halo, inspektore".

Osim toga, u petak, 7. veljače, ponovno se građane poziva na opći bojkot. "Objavljujemo da će se u petak ponovno 7. veljače organizirati bojkot. Idemo ponovno na sve. Od trgovačkih lanaca, pekarnica, usluga... Dakle sve. Cilj je pokazati da možemo manje trošiti. Dakle, opći bojkot u petak svih proizvoda i usluga", najavio je Josip Kelemen, čelnik platforme "Halo, inspektore".

Što se tiče bojkota pojedinih trgovačkih lanaca, Kelemen je istaknuo: "Svi lanci će doći na red. Snižavanje i zaključavanje cijena je čista prevara. Konzum je konkretno nekim proizvodima zaključao cijene, a upravo te cijene prije tjedan dana povisio. I to nije jedini slučaj. To očito znači da trgovci nisu shvatili našu poruku. Oni nas doslovce lažu, uzimaju nam sve što mogu."

U srijedu, kada je bila otvorena anketa za izbor trgovačkog lanca koji će se idući bojkotirati, interes je bio toliko velik da je server nakratko pao. "Zbog enormno velikog broja zainteresiranih, izvješćujemo javnost: Trenutno nam stranica ankete u svezi izjašnjavanja potrošača za nastavak bojkota nije u funkciji. Problem se rješava", naveli su tada iz "Halo, inspektore".

GALERIJA Internet je pun memeova o bojkotu trgovina. Ovo su najbolje fore