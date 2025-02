FOTO, VIDEO Veliki test krafni: Najbolja je klasika s marmeladom, a paket s četiri krafne stoji 1,49 eura

Najprije su u njima guštali Nijemci, barem se tako može naslutiti iz jedne od prvih kuharica koje su davne 1485. otisnute na Gutenbergovu stroju. Prvi se put u njoj, naime, među brojnim receptima pojavio i onaj za punjenu krafnu, koju su Nijemci kasnije nazvali berliner. U to se vrijeme zbog visoke cijene šećera guštalo uglavnom u slanim varijantama, a dizano tijesto sljubljivalo se s mesom, ribom, gljivama, sirom... Prve slatke verzije sastojale su se pak od pekmeza između dva komada tijesta prženog u svinjskoj masti, a nakon što je izumljena metalna šprica za kolače, otkriveno je da se pekmez može i uštrcati u pečeni komad dizanog tijesta.

Moderna vremena donose i brojne novitete pa se danas može guštati i u čokoladnim, ružičastim, šarenim i krafnama s rupom, popularnog naziva "donuts", a u ovo predfašničko vrijeme neizostavna su delicija. A kako bismo vam olakšali potragu za najboljim pokladnicama kojima se možete počastiti u supermarketima, testirali smo deset različitih primjeraka. Na listi su se tako našle one iz Konzuma, Lidla, Kauflanda, Eurospina, Spara i Plodina, a uz autoricu ovih redaka, u kušačkom su timu bili Nikolina Orešković, Gabrijela Krešić, Tea Tokić i Stefan Heins. Uvjerljivu pobjedu odnio je vječni klasik, krafna punjena marmeladom od marelica marke S-Budget, kupljena u Sparu.

– To je za mene prava krafna. Nadjeva ima dovoljno, osjeti se u svakom zalogaju, a lagano kiselkasta aroma odlično je balansirana sa slatkoćom tijesta koje je fino prozračno – istaknula je Nikolina. Od svih testiranih, te su krafne ujedno i najjeftinije, trenutačno su i na akciji pa ćete paket od četiri komada platiti 1,49 eura, a dvostruku dozu 2,89. Na visoko drugo mjesto smjestile su se Lino Lada krafne koje za Spar proizvodi pekara Pan-Pek. Tijesto je mekano i prozračno, nadjevene su popularnim namazom, što se osjeti i pri degustaciji, a prelivene su i bijelom čokoladom. – Jako mi se svidjelo punjenje, kojeg ima sasvim dovoljno. Nešto su masnije, a mala zamjerka je i to što se preljev raspada tijekom konzumacije – komentirala je Gabrijela. Cijena im je 1,89 eura po komadu.

Zahtjevna nepca kušačkog tima zadovoljile su i mini čokoladne krafne kakve se po cijeni od 0,39 eura po komadu prodaju u Kauflandu. Uvaljane su u kristal šećer koji hrska pod zubima, punjenje kremom od bijele Lino Lade, a složili smo se i kako su zbog veličine praktične za konzumaciju. Četvrto mjesto zauzele su pak klasične krafne s marmeladom od marelice marke "Tvojih pet minuta" koje se po cijeni od 2,70 eura za paket od šest komada nude u Konzumu. Tijesto nije premasno, mekano je i podatno, no zamjerku smo pronašli u količini nadjeva kojega je premalo i nalazi se samo na jednoj strani krafne.

U zlatnu sredinu smjestile su se pokladnice s marmeladom iz Kauflanda, koje ćete po komadu platiti 0,55 eura. Tijesto je, složili smo se, bilo malo presuho, bogate su nadjevom koji je za naš ukus ipak bio malo prekiseo, no posipane su i većom količinom šećera u prahu koji se dobro balansira punjenjem. Za istu cijenu počastiti se možete i krafnama s marmeladom u proizvodnji Klare, kakve smo pronašli u Konzumu. Izgledom su, složili smo se, vrlo atraktivne, no zamjerku smo pronašli u punjenju.

– Pekmeza ima dosta, no samo na jednoj strani, a na zagriz curi van. Tijesto je malo suho, ali definitivno pohvala za lijepu zlatnu boju krafne – kazao je Stefan. Izgledom su nas osvojili i primjerci iz Lidla, no, nažalost, ne i okusom. Ni u ovom slučaju nismo bili zadovoljni količinom nadjeva, tijesto je bilo dosta suho, no svidjelo nam se što nisu premasne. Cijena im je također 0,55 eura po krafni.

Što se tiče kupnje po komadu, najjeftinije su one iz Plodina, gdje ćete klasičnu krafnu punjenu marmeladom od marelice platiti samo 0,35 eura. Tijesto im je izuzetno kruhasto, pomalo bezokusno i dosta suho, a nadjeva je premalo. Izgledom su atraktivne i mini ružičaste krafne kakve po cijeni od 1,95 eura za paket od pet komada možete pronaći u Eurospinu. Punjene su marmeladom od šumskog voća, tijesto je mekano, no okusom nas nisu oduševile, a ostavljaju i "umjetni aftertaste".

Velike nade polagali smo i u jedine čokoladne primjerke uključene u testiranje, smeđe krafne punjene i prelivene čokoladom koje smo pronašli u Eurospinu, a s cijenom od 3,69 eura po komadu, ujedno su i najskuplje. – Tijesto nema veze s krafnom, kao da je riječ o nekakvom biskvitu. Jako su suhe, okus čokolade gotovo da se i ne osjeti, a s obzirom na poveću količinu, nisu toliko slatke – komentirala je Tea.