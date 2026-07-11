Mračna procjena Putinova velikog protivnika: 'Ako milijun ljudi krene prema Crvenom trgu, gotov je. Rat neće završiti jer se boji'

Sve veća nepopularnost Vladimira Putina u Rusiji znači da si ruski predsjednik ne može priuštiti završetak rata u Ukrajini jer bi ga, prema riječima jednog od njegovih najvećih neprijatelja na Zapadu, mogli srušiti vlastiti građani. Sir Bill Browder, poznati antikorupcijski aktivist i nekadašnji upravitelj najvećeg investicijskog fonda u Rusiji, rekao je u podcastu World of Trouble britanskog Independenta da bi mirovni sporazum za Putina mogao značiti kraj vlasti. "Ako sklopi mirovni sporazum, izgubit će vlast. Ako izgubi vlast, objesit će ga o uličnu svjetiljku", rekao je Browder. Browder se protiv Putina bori gotovo dva desetljeća, a njegovo upozorenje dolazi nekoliko dana nakon sastanka čelnika NATO-a u Turskoj, na kojem je dogovoreno da se Ukrajini omogući proizvodnja vlastitih projektila za sustav protuzračne obrane Patriot. Putin je tijekom godina rusku invaziju na Ukrajinu opravdavao različitim razlozima. Tvrdio je da želi spriječiti ulazak Ukrajine u NATO, zaštititi stanovništvo koje govori ruski jezik na istoku zemlje i vratiti Ukrajinu u rusku sferu utjecaja.

Browder, međutim, smatra da je pravi razlog rata Putinova želja da pod svaku cijenu ostane na vlasti nakon dugogodišnjeg izvlačenja bogatstva iz ruske države. "Putin i tisuću ljudi oko njega ukrali su bilijun dolara, odnosno tisuću milijardi dolara, iz ruske države", rekao je. "Razlog zbog kojeg ljudi u Rusiji žive loše jest taj što je taj novac trebao biti potrošen na škole, bolnice, ceste i javne službe. Umjesto toga, potrošen je na privatne zrakoplove, jahte i vile na jugu Francuske". Prema njegovim riječima, Putin je s vremenom shvatio da je ukradeno previše novca te da bi se stanovništvo u nekom trenutku moglo brzo organizirati i krenuti prema Kremlju. "S vremenom je Putin shvatio da je ukrao previše novca, da će se jednog dana nešto dogoditi, da će se ljudi jako brzo naljutiti, vrlo brzo organizirati i krenuti prema Kremlju", rekao je Browder. Smatra da Putin može uklanjati pojedinačne političke protivnike, zatvarati ih, protjerivati ili ubijati, ali da ne bi mogao zaustaviti masovni ustanak. Posebno bi opasno za njega bilo kada bi stanovništvo zaključilo da je više od milijun ruskih žrtava u Ukrajini bilo uzaludno.

"Može ciljano ubijati ljude, zatvarati ih ili protjerivati, jednog po jednog. Ali ako milijun ljudi krene prema Crvenom trgu, gotov je i on to razumije", rekao je. "Pa što učinite ako ste vrlo malen čovjek – on je sitan čovjek – i vrlo kukavički čovjek? Ako ste nasmrt preplašeni vlastitim narodom? Stvorite vanjskog neprijatelja i započnete rat". "I upravo zbog toga ovaj rat neće završiti", zaključio je Browder. Prema njegovu mišljenju, uloga Ukrajine postaje još važnija u trenutku kada se čini da se Sjedinjene Države pod vodstvom Donalda Trumpa udaljavaju od NATO-a i europske obrane. Browder predviđa da bi europske države za nekoliko godina mogle tražiti od Ukrajine da postane jedan od ključnih stupova njihove obrane. "Mislim da će za nekoliko godina Europljani, u nekom novom NATO-u koji ne uključuje Sjedinjene Države, moliti Ukrajinu da bude dio njihova obrambenog sustava".

"Mogu zamisliti neku vrstu dogovora u kojem će Ukrajina reći: 'Ako nam financijski pomognete u obnovi, mi ćemo vam vojno pomoći u obrani', jer su sada postali najistaknutija borbena sila u našem dijelu svijeta". Browder je tijekom 17-godišnje kampanje za pravdu za svog odvjetnika Sergeja Magnitskog izbjegao više pokušaja izručenja Rusiji. Magnitski je nakon otkrivanja velike prijevare protiv ruske države bio mučen i umro je u ruskom pritvoru. Bilo je i više pokušaja atentata na Browdera, zbog čega se smatra jednim od rijetkih živih ljudi koji imaju toliko osobnih razloga za proučavanje Putina i njegova sustava vlasti. Ubojstvo Magnitskog potaknulo je donošenje američkog Zakona Magnitski, koji je postao pravna osnova za ciljane sankcije protiv ruskih dužnosnika, kršitelja ljudskih prava i korumpiranih pojedinaca diljem svijeta. Slični zakoni naknadno su doneseni u Ujedinjenom Kraljevstvu, Europskoj uniji, Kanadi i drugim državama te čine važan dio međunarodnog režima sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini.

Browder je 2024. dobio vitešku titulu zbog borbe protiv pranja ruskog novca u Londonu, koji je godinama bio jedno od glavnih središta za skrivanje nezakonito stečene imovine. Upozorio je, međutim, da britansku prijestolnicu i dalje koriste brojni korumpirani dužnosnici i autoritarni čelnici iz drugih dijelova svijeta. Istodobno, Rusija trpi sve veći pritisak zbog ukrajinskih napada projektilima dugog dometa na energetsku infrastrukturu, dok gospodarstvo pokazuje znakove slabljenja. Pojavili su se i znakovi da pojedini visoki ruski dužnosnici počinju preispitivati smisao nastavka rata, zbog čega neki predviđaju ukrajinsku pobjedu. Browder ipak ne vjeruje da će rat završiti jasnom pobjedom bilo koje strane. Očekuje dugotrajan sukob koji će se pretvoriti u svojevrsni zastoj. "Prilično ga dobro poznajem iz vlastite borbe i znam da nikada ne čini ono što bi bilo racionalno. Njegov cijeli način djelovanja temelji se na eskalaciji, bez obzira na sve".

Najbolji realni ishod, smatra Browder, bio bi da Ukrajina Rusiji nametne toliko visoku cijenu da se rat postupno pretvori u zamrznuti sukob, sličan odnosu između Sjeverne i Južne Koreje. "Ne vjerujem da će Putin ikada potpisati mirovni sporazum. Ne mislim da će rat ikada službeno završiti, ali mogu zamisliti da će se postupno svesti na nisku razinu, možda čak i na potpuno mirnu bojišnicu, kao što se dogodilo između Sjeverne i Južne Koreje". Browder smatra da bi u takvom scenariju Ukrajina dugoročno mogla postati demokratska i gospodarski uspješna država, dok bi Rusija završila izolirana i autoritarna. "Znate što se dogodi 20 godina poslije. Ukrajina je Južna Koreja – prosperitetno, demokratsko i živahno gospodarstvo, a Rusija je Sjeverna Koreja, izolirana od svih i u mnogo, mnogo goroj situaciji".