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Ukrajinci oborili jedan od najmoćnijih ruskih lovaca: Ključni su bili F-16 i Patriot, evo kako su ga namamili

Foto: REUTERS
1/6
Autor
Lorena Posavec
11.07.2026.
u 09:50

Iako je uobičajeno da F-16 pružaju pratnju zrakoplovima koji koriste klizne bombe, operacija izvedena u srijedu razlikovala se po tome što su ukrajinski lovci imali pomoć sa zemlje

Ukrajinske zračne snage u srijedu su iznad istočne Ukrajine oborile ruski borbeni zrakoplov Suhoj Su-35. Ako su neslužbeni ruski izvori točni, Ukrajinci su postavili složenu zasjedu kako bi srušili dvomotorni nadzvučni Su-35, koji se smatra jednim od najboljih borbenih zrakoplova u ruskoj službi. Ruski kanali tvrde da su tri ukrajinska lovca F-16, američkog proizvođača Lockheed Martin, namamila Su-35 u zamku u kojoj je sudjelovala i ukrajinska baterija protuzračnog sustava Patriot. Ruski pilot navodno se katapultirao, nakon čega je spašen. Iz ruskih navoda nije jasno jesu li Su-35 na kraju oborili F-16 ili Patriot. Kako navodi Euromaidan Press u analizi, koordinacija ukrajinskih snaga bila je impresivna. I F-16 i Patriot imaju ozbiljna ograničenja u borbi protiv ruskih zrakoplova. Radari i projektili na F-16 imaju manji domet od najboljih ruskih sustava, dok je Patriot vrlo učinkovit, ali Ukrajina nema dovoljno projektila da bi ga koristila protiv svake moguće mete.

Kada djeluju zajedno, F-16 i Patriot mogu biti vrlo učinkoviti. Jedan sustav može otkriti metu, a drugi je pogoditi. Borbeni zrakoplovi također mogu omesti ili privući pažnju neprijateljskog pilota, dok baterija na tlu lansira projektil. Ruski izvori nevoljko su potvrdili ukrajinske tvrdnje o rušenju Su-35. Kanal The Voivode Reports priznao je da su Ukrajinci "danas zapravo pružili pristojan otpor". Prema navodima kanala The Voivode Reports i Fighterbomber, jedan F-16 letio je na maloj visini prema ruskim položajima, oponašajući profil leta zrakoplova koji izvode napade preciznim kliznim bombama. Druga dva F-16 letjela su na većoj visini i bila spremna ispaliti radarski navođene projektile AIM-120 na svaki ruski zrakoplov koji bi pokušao presresti navodnog bombardera.

Iako je uobičajeno da F-16 pružaju pratnju zrakoplovima koji koriste klizne bombe, operacija izvedena u srijedu razlikovala se po tome što su ukrajinski lovci imali pomoć sa zemlje. "Sustav Patriot korišten je za osvjetljavanje cilja sa zemlje", ustvrdio je The Voivode Reports. F-16 imaju vlastite radare APG-66 dometa oko 83 kilometra, no radari AN/MPQ-53 i AN/MPQ-65, koji se koriste uz sustav Patriot, imaju približno dvostruko veći domet. Prema ruskom kanalu, Ukrajinci su bateriju Patriota premjestili na udaljenost od oko 60 kilometara od sporne sive zone, čime su njezin domet otkrivanja proširili duboko na područje pod ruskom kontrolom. Uz pomoć Patriota, piloti F-16 mogli su ranije uočiti ruski zrakoplov i možda ga napasti prije nego što je ruski pilot uspio lansirati vlastiti projektil, najvjerojatnije radarski navođeni R-77.

Moguće je i da je Su-35 izravno pogodila baterija Patriota dok se ruski zrakoplov borio s trima ukrajinskim F-16. U oba slučaja prednost je bila na ukrajinskoj strani. "Nažalost, mi smo postupili prema ustaljenom obrascu, a Ukrajinci nisu", požalio se kanal Fighterbomber. Ruske zračne snage i dalje raspolažu s više od stotinu zrakoplova Su-35, kao i sa stotinama drugih borbenih zrakoplova. Ukrajina ima znatno manju flotu, iako se očekuju dodatne isporuke, među njima i suvremenih švedskih lovaca JAS-39 Gripen. Zbog toga je odnos snaga u zraku i dalje neizvjestan.
Ključne riječi
borbeni zrakoplov SU-35 F-16 Rusija rat u Ukrajini Ukrajina

Komentara 32

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AL
alojzvodic
10:28 11.07.2026.

Ako Vam u ovom upisu ništa nije jasno, Vi ste potpuno normalni.

BI
billynik
10:38 11.07.2026.

Još jedna bajka za likove ispranog mozga.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
10:05 11.07.2026.

To nije moguće. Stara kanta F16 ruši najmodernije belosvetske bre SU35 avjone koji su inače neuništivi lele? Neee. Sa šakom SU 35 avjona možeš pobediti celi svet do Tokijo! A ovo je verovatno bila mala nepažnja pilota iako su ruskii pilot inače najbolji na svetu i okolo. Verovatno je ovaj pilot bio na cigar-pauzi pa nije pripazio. Možda se nehotice naslonio na selfkill switch a tjeo u ubaciti u bežaniju modus? Desi se 🤷🏻‍♂️

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