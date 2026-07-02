Prijeti li Albaniji blokada zbog Trumpova zeta? Stiglo upozorenje: 'Igraju se vatrom'

Europski parlament upozorio je Albaniju da bi njezini pregovori o pristupanju Europskoj uniji mogli biti ozbiljno ugroženi ako vlada ne odustane od kontroverznog projekta luksuznog resorta povezanog s Jaredom Kushnerom, zetom Donalda Trumpa. Projekt vrijedan 1,4 milijarde eura predviđa izgradnju mega-resorta na otoku Sazanu te duž obale poluotoka Zvërnec u zaštićenom području močvare Vjosa-Narta. Europski zastupnici smatraju da bi takav razvoj događaja nanio nepopravljivu štetu osjetljivom ekosustavu i prekršio europske ekološke standarde. Nizozemska europarlamentarka Tineke Strik, koja je predvodila četverodnevnumisiju Europskog parlamenta u Albaniji, oštro je kritizirala albansku vladu. "Ako je premijer Edi Rama ozbiljan u svojim europskim ambicijama, trebao bi odstupiti od ovog puta i reći Trumpovoj obitelji: 'Žao mi je, EU je moj prioritet broj jedan'. Trenutno ugrožavaju proces koji im je toliko važan… igraju se vatrom“, rekla je Strik u intervjuu za The Guardian.

Strik je naglasila da bi nastavak projekta stvorio velike probleme u pregovorima, posebno u poglavlju 27, koje se odnosi na okoliš i klimatske promjene. Radovi koji su već izvedeni na poluotoku Zvërnecuk već su nanijeli znatnu štetu i krše europske direktive.

Projekt je izazvao masovne prosvjede diljem Albanije, poznate kao "Flamingo revolucija", zbog zaštite flamingosa i močvarnog područja. Prosvjedi su prerasli u širi pokret protiv korupcije, nedostatka transparentnosti i vladavine prava. Građani svakodnevno izlaze na ulice, a sve glasniji su pozivi na ostavku premijera Edija Rame.

Albanci su u velikom broju proeuropski orijentirani, čak 92 % stanovništva podržava članstvo u EU. Rama, koji je prošle godine osvojio četvrti mandat, obećao je da će Albanija postati članica Unije do 2030. godine, s ciljem završetka pregovora do prosinca 2027.

Europarlamentarci izrazili su zabrinutost zbog optužbi za korupciju u dodjeli građevinskih dozvola i prodaji zemljišta. Kritičari projekta ističu nedostatak javne rasprave i transparentnosti. Tineke Strik nakon sastanka s albanskim dužnosnicima, uključujući ministra okoliša Sofjana Jaupaja, izrazila je razočaranje jer se čini da vlada planira nastaviti s radovima dok ne bude prisiljena poštivati europske standarde. "Ostavila sam sastanak s dojmom da namjeravaju nastaviti s projektom prije nego što budu usklađeni s europskim pravom. To nije način lojalne suradnje“, upozorila je Strik.

Dodala je da će pozvati Europsku komisiju da snažno reagira na ovaj slučaj. Unatoč svemu, Strik ostaje optimistična glede albanskog naroda. "Albanci izlaze na ulice jer žele pravu demokraciju. To jača moje povjerenje u njihovu želju za pristupanjem EU. Ono što me brine jest hoće li vlada ozbiljno shvatiti brige svojih građana, nas i Europske komisije", naglasila je.

Projekt Jareda Kushnera, koji uključuje luksuzni resort na albanskom otoku Sazanu i na obali nasuprot njemu, izazvao je bijes javnosti jer uništava jedno od posljednjih netaknutih prirodnih područja u zemlji.