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PRANJE NOVCA

Uhićena skupina Albanaca povezanih s projektom obitelji Trump, zamrznuto više od 128 milijuna eura

Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
13.06.2026.
u 22:32

Prema uredu tužiteljstva za borbu protiv korupcije (SPAK), istraga o međunarodnoj trgovini kokainom otkrila je umiješanost nekoliko pojedinaca u "operacije koje su navodno služile prikrivanju porijekla imovine i uključivanju nezakonito stečene dobiti u formalno gospodarstvo"

Albansko tužiteljstvo za borbu protiv korupcije zatražilo je uhićenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s obitelji Trump, prema izjavi objavljenoj u subotu i izvješćima lokalnih medija, prenijela je agencija AFP.

Ovaj turistički projekt u Zvernecu, koji je zaštićeno područje prirode, i na otoku Sazan bio je uzrok niza uličnih prosvjeda posljednja dva tjedna. Nekoliko tisuća prosvjednika i dalje je prosvjedovalo u Tirani u subotu. Prema uredu tužiteljstva za borbu protiv korupcije (SPAK), istraga o međunarodnoj trgovini kokainom otkrila je umiješanost nekoliko pojedinaca u "operacije koje su navodno služile prikrivanju porijekla imovine i uključivanju nezakonito stečene dobiti u formalno gospodarstvo".

Od 20 traženih pojedinaca, četiri su uhićene u subotu, dodao je SPAK, ne spominjući turistički projekt Zvernec. Priopćenje za javnost SPAK-a navodi da je sud također naredio preventivno oduzimanje dijela "imovine, pozivajući se na kupoprodajne ugovore koje su građani A.Sh, F.S i B.S sklopili s tvrtkom 'A...L...D... sh.a'". „Iznos oduzimanja premašuje 128,4 milijuna eura“, navodi se.

U priopćenju za javnost navodi se da su neka od tih ulaganja, za koja se sumnja da su sumnjiva, „povezana s nekretninama i građevinskim projektima u Tirani, Palasi, Himari i drugim obalnim područjima“. Tvrtka A...L...D." mogla bi biti "Albania Land Development". Prema javnim dokumentima iz albanskog trgovačkog registra u koje je AFP konzultirao, to je subjekt koji je stekao ogromne parcele zemljišta u Zvernecu koje izgleda odgovaraju opisu turističkog projekta koji je nedavno dala Ivanka Trump u podcastu. „Imamo osam kilometara obale točno nasuprot [otoka Sazan], ovog veličanstvenog poluotoka s lagunom s jedne strane, oceanom s druge i prekrasnim bijelim pješčanim plažama“, rekla je.

A.Sh bi mogao biti Artur Shehu, koji je u nekoliko članaka, uključujući istragu web stranice reporter.al, naveden kao glavni prodavatelj zemljišta namijenjenog za projekt turističkog kompleksa tvrtki Albania Land Development. SPAK agenciji AFP nije odgovorio na zahtjev za komentar do subote poslijepodne.
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Ključne riječi
pranje novca korupcija uhićenje Albanija

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