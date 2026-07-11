Hrvatski državni vrh izrazio sućut obiteljima srebreničkih žrtava: 'Ostajemo predani promicanju mira, pravde i pomirbe'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković su u subotu u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici izrazili sućut obiteljima stradalih u srpnju 1995. u Bosni i Hercegovini osudivši taj zločin. Milanović je na društvenoj mreži Facebook napisao kako odaje "najdublji pijetet svim nevinim žrtvama u Srebrenici" te izražava "duboko suosjećanje s njihovim obiteljima". "Očuvanje povijesne istine i trajna osuda politike zločina ostaju naša dužnost i temelj dugoročnog mira", poručio je Milanović. Pritom je naglasio da je ključan doprinos tome dala rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja je zajamčila "da će sjećanje na srebreničke žrtve ostati trajno sačuvano". Plenković pak je izražavajući sućut obiteljima žrtava na društvenim platformama X i Facebook istaknuo da "jasno i nedvosmisleno osuđujemo taj stravični zločin".

"Žrtve Srebrenice ostaju trajno zapisane u našoj svijesti kao opomena, ali i kao trajni poziv da humanost, razum i poštovanje nadjačaju sve podjele. Njegujući kulturu sjećanja, naša je dužnost graditi društva u kojima nema mjesta nasilju i u kojima se poštuje dostojanstvo svakog čovjeka", kazao je Plenković. Dodao je da Hrvatska ostaje predana miru, stabilnosti i europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine u kojoj će "dijalog, međusobno razumijevanje i suradnja biti temelj njezina napretka". Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova je također na društvenim mrežama izrazilo svoju solidarnost s preživjelima, obiteljima stradalih te Bosnom i Hercegovinom. "Ostajemo predani promicanju mira, pravde i pomirbe. Genocid u Srebrenici se ne smije nikada zaboraviti. On je trajan podsjetnik na važnost čuvanja ljudskog dostojanstva i sprečavanja da se takve grozote ikada ponove", poručili su iz MVEP-a.

Nakon pada zone pod zaštitom Ujedinjenih naroda 11. srpnja 1995. godine pripadnici vojske i policije bosanskih Srba ubili su više od osam tisuća Bošnjaka koji su tamo živjeli, a žrtve su uglavnom bili muškarci i dječaci. Do sada su identificirani i pokopani posmrtni ostaci nešto manje od sedam tisuća žrtava a od subote će u krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima kod Srebrenice tamo biti ostaci još deset žrtava, čiji su dijelovi skeleta pronađeni u masovnim grobnicama od 1997. do 2022. godine. Rezolucijom koju je 2024. godine usvojila Opća skupština Ujedinjenih naroda 11. srpnja je proglašen međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.