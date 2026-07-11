Poznati književnik pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu

Književnik Vladimir Arsenijević napadnut je rano jutros ispod Brankova mosta u Beogradu, neposredno prije početka planirane komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici. Događaj je nakon incidenta otkazan iz sigurnosnih razloga. "Jutros, kada sam ovdje došao, zatekla me skupina od 20 do 30 ljudi koji su me udarali, prijetili mi već poznatim rječnikom i išarali cijeli ovaj prostor svojim porukama", ispričao je Arsenijević, na čijem su se licu vidjele modrice od udaraca, piše danas.rs. Iako je komemoracija otkazana, poručio je da ih napad neće zaustaviti u daljnjem radu i aktivizmu.

Prije incidenta koalicija "Ljudi pamte ljude" na istoj je lokaciji postavila veliku ikebanu u obliku Cvijeta Srebrenice. Uz nju je ostavljen natpis "Srebrenica 8.372 – Ljudi pamte ljude". Predstavnici koalicije naveli su da je instalacija posvećena svim žrtvama genocida, njihovim obiteljima te izgradnji mira i kulture sjećanja. Poručili su: "Dobro jutro, bolji Beograde". Koaliciju "Ljudi pamte ljude" čine nevladine organizacije, zaklade te umjetnice i umjetnici okupljeni oko zajedničkog cilja očuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Iz koalicije su također pozvali institucije Republike Srbije da 11. srpnja uvrste u službeni kalendar datuma koji se obilježavaju. Time bi se, poručili su, pridonijelo izgradnji trajnog mira njegovanjem kulture sjećanja utemeljene na činjenicama.