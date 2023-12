CNN se raspisao o hrvatskom božićnom čudu: 'Hrvat pretvara svoje imanje u spektakularni festival'

SalajLand, nadaleko poznata bozićna priča obitelji Salaj iz Grabovnice, privukla je pažnju jednog od najutjecajnijih svjetskih medija, CNN-a. Naime, na imanju obitelji Salaj, veličine 10 hektara, svake se godine pale tisuće raznobojnih lampica, čime se stvara prava božićna bajka.

– Hrvat pretvara svoje imanje u spektakularni festival koristeći 5 milijuna svjetala. Već više od 20 godina Zlatko Salaj svoj obiteljski dom pretvara u očaravajući božićni tematski park. Ove godine tvrdi da je upotrijebio 5 milijuna svjetala kako bi privukao procijenjenih 100.000 posjetitelja – piše CNN o obitelji Salaj.

U CNN-ovu videoprilogu o SalajLandu Zlatko Salaj, vlasnik imanja, objasnio je kako je došao na ovu ideju. Kazao je da je s poslom krenuo 2001. godine, kada se vratio iz Jordana. Na početku je na imanju bilo 70.000 lampica, a sada ih je, kako tvrdi Salaj, nevjerojatnih 5 milijuna.

– Predložio sam svojoj pokojnoj supruzi da kupim 70.000 žaruljica i da okitim jedan dio imanja. Ona je to vrlo rado prihvatila jer je znala da nisam imao nikakav borić kad sam bio dijete. I tako je to krenulo... Zatim je nastao veliki interes, ljudi su se bojali doći u dvorište , gledali su s ceste . Onda sam dolazio do njih i zvao ih pa su me pitali hoće li iduće godine biti još više lampica. Rekao sam im: "Ako vam se sviđa, bit će." Onda sam napravio 100.000 lampica i tako se svaku godinu povećavalo – kazao je Zlatko Salaj.

Inače, Božićna čarolija svjetla by Salaj, poznata upravo kao "Salajland", ove godine otvorila je svoja vrata 1. prosinca 2023. i trajat će do 8. siječnja 2024. Imanje se može posjetiti svakog dana od 14 do 21 sat, uključujući i vikende i blagdane.

Posjetitelje očekuje svakodnevni vatromet nakon sumraka, a na imanju se nalazi i restoran koji nudi tradicionalnu gastronomsku ponudu. Ulaznice za odrasle iznose šest eura, dok je ulaz za djecu do sedam godina uz pratnju odrasle osobe besplatan. Ljubimcima je dozvoljen ulaz na imanje, uz uvjet da budu na povodcu tijekom posjeta.

