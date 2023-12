Majka zamolila kolegicu koja nema djece da odradi njezinu božićnu smjenu: ‘Ja više zaslužujem slobodno vrijeme!’

Božić je vrijeme kada se mnogi ljudi mogu opustiti, odmoriti, podružiti s obitelji i prijateljima i pojesti previše ukusnih poslastica - ali nažalost za neke je to samo još jedan radni dan.

Međutim, jedna je žena izazvala pomutnju kada je na Mumsnetu priznala da je pitala svoju kolegicu koja nema djece bi li povukla svoj zahtjev za godišnji odmor za Božić jer je smatrala da ima više prava na njega jer je samohrana majka, piše Mirror.

"U redu, osjećam se užasno zbog ovoga, ali ja i moja kolegica s kojom se prilično dobro slažem smo obje zatražile slobodan dan za Božić, ali naš šef je rekao da ga samo jedna od nas može dobiti i da to moramo riješiti među sobom. Zamolila sam je da povuče svoj zahtjev jer ona i njezin muž koji nemaju djece inače idu kod muževih roditelja na Božić, ali idu i svaki tjedan tako da nije da ih nikad ne vide, dok ja, s druge strane, imam četverogodišnjeg autističnog sina", napisala je.

Tvrdi da on inače ide u vrtić, ali da se vrtić zatvara tjedan dana prije Božića i otvara tek sljedeće godine. "Smjena o kojoj je riječ je trosatna smjena između 7 i 10 ujutro kako bi ona i njezin suprug još uvijek mogli biti kod njegovih roditelja za vrijeme ručka, a budući da sam samohrana majka i jaslice su zatvorene, nitko ne može čuvati mog sina. Da, mogla bih nekome platiti, ali to bi bilo izuzetno skupo i on bi najvjerojatnije bio jako uznemiren što ima nekoga koga ne poznaje u svom domu, plus to bi bilo teško za spomenutu osobu jer moj sin ne priča", dodala je.

Tada je priznala da se "osjećala loše", ali da će, ako joj kolegica ne izađe u susret, morati dati otkaz. U komentarima su ljudi rekli da bi slobodan dan trebala dobiti ona koja ga je prva zatražila, a neki su rekli da je žena bila nepravedna jer je mislila da bi ona trebala dobiti slobodno zbog djeteta. "O da, zaboravio sam! Ako nemate djecu onda vam Božić i obitelj ne znače apsolutno ništa!", napisao je jedan ljutiti korisnik.

Drugi je ponudio savjet, komentirajući: "Objasnio bih joj i pitao je. Da sam na njezinom mjestu, radio bih to učinio za vas." Netko treći je komentirao: "Zašto moraš biti tamo? Možeš li samo biti dežurna? Slažem se da je tebi potrebniji slobodan dan, međutim, griješiš što tvrdiš da njoj ne treba samo zato što nema djeca. To nije lijepo od vas, njezina je obitelj jednako važna, Božić nije samo za djecu. Ako ona radi ove godine, onda vi morate sljedeće godine ili za Novu godina. U budućnosti ćete možda morati napraviti neki dogovor dovoljno rano ili imajte rezervni plan. Ne možete pretpostaviti da ćete svake godine zauvijek imati slobodan Božić."

Četvrti je rekao da se uprava njihove tvrtke trebala pozabaviti time: "Vaš se upravitelj doista mora pozabaviti ovime - oba vaša zahtjeva trebaju biti postavljena i oni bi trebali razmotriti svaki. Lijeno je i bezobzirno tražiti od vas da odlučite među sobom."

