Cigarete uskoro poskupljuju do dvije kune, a grijani duhan čak četiri?

Cigarete od početka ožujka poskupljuju kunu do dvije, ovisno o kategoriji, a grijani duhan i četiri kune, najizgledniji je scenarij prođe li nacrt nove Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode koju je Ministarstvo financija u petak kasno popodne uputilo u dvotjednu javnu raspravu.

Za e-cigarete nula trošarina

Specifična trošarina koja je posljednjom važećom uredbom lani u travnju dignuta na 370 kuna za 1000 komada cigareta od ožujka se povećava na 400 kuna, proporcionalna trošarina od 34% maloprodajne cijene ostaje ista, dok se minimalna trošarina na cigarete s 824 kn na 1000 komada cigareta sada povećava na 888 kn. Visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje, koja trenutačno iznosi 800 kn/kg, kao i za 1000 komada cigara i cigarilosa, raste na 860 kn.

Nikotinske vrećice za oralnu uporabu, koje su novi BAT-ov proizvod na hrvatskom tržištu, u uredbi se ne spominju, a poskupljuju tzv. novi duhanski proizvodi s 800 na 860 kn/kg, za koje i dalje nije specificirano koji su i ima li ih uopće u Hrvatskoj. Za e-tekućine trošarina i dalje ostaje 0 kn/ml, dok grijanom duhanu, koji je u mnogim zemljama gotovo izjednačen s e-cigaretama – kao manje štetan proizvod i dobra alternativa odvikavanju od pušenja – trošarina s 800 kn skače na 1400 kn/kg, što je poskupljenje od 75%, a u 10 mjeseci za čak 133%.

Iako se, kako tvrdi Vlada, povećanjem trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode postiže i zdravstveni efekt u smislu smanjenja konzumacije takvih proizvoda, u pitanju su, kako drže mnogi, mnogo dublji interesi od zdravstvenog upravljanja rizicima. Tvrdi se kako to jedna duhanska industrija, koja je kupnjom TDR-a postala vodeći igrač na hrvatskom tržištu, vrši pritisak na konkurenciju. BAT-u je, naime, istekao petogodišnji moratorij na zatvaranje TDR-a, koji mu je Adris grupa uvjetovala pri prodaji za 505 milijardi kuna, pa su odaslani signali kako razmišljaju o zatvaranju tvornice u Kanfanaru. Zapravo to nikad nije službeno potvrđeno – tek da “kontinuirano rade evaluaciju proizvodnih lokacija”. No s druge strane, krenulo se u intenzivne pregovore s Vladom i ministrom financija Zdravkom Marićem kako sačuvati 500 mjesta u Kanfanaru, u čemu su BAT-u podršku, naravno, dali i sindikati.

Video: VIDEO Radnik benzinske postaje poludio zbog muškarca s cigaretom, evo što mu je napravio

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

“Gašenje TDR-a bilo bi katastrofalno ne samo za tisuće ljudi u Istri nego i za tisuće ljudi u Podravini i Slavoniji koji su vezani za uzgoj duhana, a čija bi egzistencija također bila dovedena u pitanje”, pisali su premijeru Andreju Plenkoviću. Kao razlog mogućeg zatvaranja TDR-a u početku su se spominjali nepovoljno poslovno okruženje, problem crnog tržišta duhanskih proizvoda “težeg” od milijardu kuna godišnje te previsoke trošarine u Hrvatskoj, no kako se čak 87% proizvodnje iz Kanfanara izvozi – i na izvoz se ne primjenjuju hrvatske trošarine, koje su i među najnižima u EU – u prvi plan izbilo je BAT-ovo nezadovoljstvo trošarinama na grijane duhanske proizvode.

Fiskalni učinak 300 mil. kn

BAT-ov grijani duhan, nije tajna, nije dobro primljen na hrvatskom duhanskom tržištu i čini manje od 1% udjela, za razliku od jedinog konkurenta Philipa Morrisa s oko 5%. – S novom uredbom trošarine na grijani duhan neargumentirano se dižu za 75, a na cigarete 8%, čime se poslovnoj zajednici šalje jasna poruka o nestabilnosti poslovnog okruženja u kojem se preko noći drastično dižu porezi – i to selektivno, za inovativne i manje štetne proizvode poput grijanog duhana (a ne i na e-cigarete i nikotinske vrećice) – neslužbeni je komentar nekih duhanaca i gospodarstvenika koje smo jučer kontaktirali. Tvrde kako nikako ne može stajati argument Vlade da se selektivnim i radikalnim povećanjem poreza samo na jedan proizvod (koji je manje rizičan i neznačajnog udjela u odnosu na cigarete) postižu javnozdravstveni i fiskalni ciljevi države. Hoće li to biti dovoljno za opstanak TDR-a, znat će se uskoro, s obzirom na to da je jedan od uvjeta Vladi – i ne samo od BAT-a – bio i dugoročan kalendar rasta trošarina u RH, umjesto danas za sutra, kakvog imaju čak i zemlje poput Bugarske. Iz BAT-a jučer nisu htjeli službeno komentirati uredbu dok je podrobnije ne prouče, kao ni ostali duhanci. Fiskalni učinak povećanja prihoda u državnom proračunu po osnovi nove uredbe bit će 300 mil. kuna, tvrde iz Marićeva ministarstva.