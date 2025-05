Chef u hospiciju: 'Kuham posljednja jela koja će umirući ikada pojesti, svi oni žele samo jedno'

Chef koji priprema posljednje obroke za ljude koji su na palijativnoj skrbi otkrio je što najčešće biraju. Jedno se jelo posebno izdvaja po popularnosti. Spencer Richards kuhar je, odnosno chef u hospiciju Sobell House u Oxfordshireu, a njegova je misija osigurati da posljednji obroci budu ispunjeni utjehom, pažnjom i ljubavlju, prenosi priču portal Mirror.

- Moja je osobna filozofija da ne postoji veća čast za jednog kuhara od pripreme posljednjeg obroka za nekoga. Nedavno jedan 21-godišnji pacijent nije se pronalazio ni u jednom jelu sa standardnog jelovnika. Bio je mlad i nisu mu se sviđale uobičajene opcije, pa smo razgovarali – volio je uličnu hranu, i to smo mu omogućili. A bila je i jedna žena koja je tijekom boravka navršila 93 godine. Nije imala najtradicionalniji obiteljski život i rođendanske torte nikad nisu bile dio toga. Kada smo je iznenadili tortom, zaplakala je. Bila je presretna - podijelio je svoja iskustva Richards.

Rođendanske torte čest su zahtjev koji Spencer Richards dobiva i to često od pacijenata u osamdesetim ili devedesetim godinama života. - To su male stvari, ali za ljude koji su izolirani ili se osjećaju usamljeno, znače jako puno. Hrana na kraju života jednako je stvar prilagodbe koliko i kuhanja. Pacijenti često izgube sposobnost gutanja ili im se zbog lijekova i tretmana poput kemoterapije promijeni osjet okusa. Mnogi u hospiciju postanu osjetljivi na sol, pa je smanjujemo. Također, primjećujemo da ljudi oboljeli od raka razviju jaču želju za slatkim - kazao je Richards. On se često oslanja na klasične francuske deserte poput panna cotte, crème brûléea i crème caramela. Čak i kada pacijenti mogu jesti samo žele ili sladoled, Richards pazi da su jela lijepo i pažljivo poslužena.

- Ne znamo uvijek koliko im to u trenutku znači, ali obitelji pacijenta znaju se vratiti mjesecima kasnije samo kako bi nam zahvalile. Jedna se obitelj, koja je ranije te godine izgubila voljenu osobu, vratila na Božić i donijela hranu osoblju hospicija kao znak zahvalnosti - kaže Richards i dodaje da ga upravo ti trenuci podsjećaju na istinski značaj posla. - Hrana je snažno emotivno sredstvo, može prizvati uspomene iz djetinjstva i stvoriti nove, trajne. Upravo to ovdje i radimo - zaključuje. Sobell House financira se zajednički iz sredstava britanskog zdravstvenog sustava (NHS) i dobrotvorne organizacije Sobell House Hospice Charity, koja godišnje prikupi oko 4 milijuna funti.