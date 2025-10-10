Bartulica: Neki komentari nakon Kirkova ubojstva bili su degutantni

Ubojstvo Charlieja Kirka šokiralo je svijet, a dio komentara nakon tog događaja i u SAD-u i u Europi bio je "degutantan", kazao je hrvatski europarlamentarac Stephen Nikola Bartulica na otvaranju međunarodne konferencije u Dubrovniku posvećene životu i naslijeđu tog konzervativnog aktivista.

Među sudionicima konferencije "Make Europe Great Again 2025" (Učinimo Europu ponovno velikom) su zastupnici Europskog parlamenta te predstavnici javnog života, intelektualci, aktivisti i mladi iz Europe i SAD-a. "Ubojstvo Charlieja Kirka je šokiralo svijet, a nažalost neke reakcije u SAD-u pa i Hrvatskoj pokazale su netolerantno lice, posebno na ljevici. Neki su komentari bili degutantni", rekao je Bartulica, zastupnik stranke Dom i nacionalno okupljanje u Europskom parlamentu.

Kirk je ubijen 10. rujna tijekom javnog nastupa na sveučilištu u Uti. "Kirk je cijeli svoj život predao istini i nikad nije nikoga vrijeđao. Uvijek je govorio iz kršćanske ljubavi. Posljedice će biti dalekosežne u cijelom svijetu jer je ljudima dosta. Ljudi više ne žele šutjeti niti žele politički teror koji se nameće, a tu Hrvatska nije iznimka. Ljudi žele slobodu govora, a za razliku od SAD-a, u EU imamo reguliran govor“, naglasio je Bartulica.

Istaknuo je da su konzervativne stranke vodeća snaga u velikim europskim zemljama. "Nigel Farage u Ujedinjenom Kraljevstvu vodi po anketama. (Francuski predsjednik Emmanuel) Macron više ne može upravljati Francuskom. Imamo slučajeve i Njemačke i Austrije. Europski je problem, za razliku od SAD-a, što u parlamentarnim demokracijama vladaju truli kompromisi, gdje čak ni stranke koje pobijede na izborima ne osvajaju vlast. Građanima je toga dosta“, poručio je Bartulica. Dodao je da je govor mržnje kao pravni koncept skoro nemoguće odrediti, zaključivši da je "govor mržnje onaj govor koji mrze oni na vlasti.“

Predsjednik stranke AUR (Savez za ujedinjenje Rumunja) i zastupnik u rumunjskom parlamentu George Simion istaknuo je da se europske konzervativne stranke bore za iste ideje koje je zastupao Charlie Kirk. "S našim američkim i europskim prijateljima želimo odati počast Kirku i svim vrijednostima za koje se borio i za koje se mi borimo. Želimo normalan i slobodan svijet. U našim je zemljama sve više nesigurnosti, a sve više ludosti postaje zakonom. Ovakve su konferencije prilika za razmjenu ideja i zajedničko učenje“, rekao je Simion.

Predsjednik Svjetskog obiteljskog kongresa Brian Brown podsjetio je da se Charlie Kirk zalagao za temeljne istine. „Imamo pravo govoriti istinu, a Charlie je govorio istinu o slobodi i obitelji. Mladima se obraćao vrlo jednostavno. Poručio im je da se vjenčaju, osnuju obitelji, vjeruju u Boga i idu u crkvu", kazao je Brown.

Naglasio je da su ga zbog toga ubili ljudi "koji su vjerovali u radikalnu ideologiju", te dodao da se političko nasilje koje vlada širom svijeta vidjelo i na primjeru Donalda Trumpa. Trump je lakše ranjen u napadu na predizbornom skupu u Pennsylvaniji u srpnju 2024. "Kad je Kirk ubijen mladi ljudi diljem svijeta su se probudili. Trebamo se ujediniti diljem svijeta i hrabro govoriti istinu“, naglasio je Brown.