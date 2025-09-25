Oprost Erike Kirk nije bio puka gesta, nego autentičan Kristov vapaj s Golgote

Gesta kojom je Erika Kirk, udovica Charlieja Kirka, na ispraćaju svojega supruga oprostila njegovu ubojici protumačena je u svjetovnim medijima kao simbolična gesta. No ona je za kršćane, a tako i za nju samu, više od puke simbolike. Doduše, bilo je i među kršćanima onih koji su se pitali kako je moguće da mu je tako "brzo" oprostila. Kao da je oprost nešto što treba dozreti poput nezrela voća, nešto za što je potreban protok vremena. I zanimljivo, da bi se shvatile riječi oprosta Erike Kirk, pomogla je izjava Elona Muska, koji je za neku televiziju kratko govorio o svojem poznanstvu su Kirkom. No na pitanje zašto je ubijen, rekao je da je to zato što je bio "čovjek mira" i zato što su "njegove riječi činile razliku" te "jer je ljudima pokazivao svjetlo, a njega je ubila tama".