Cenzura ili obzir? Apple zaustavio emitiranje nove serije zbog smrti Charlieja Kirka

Streaming servis Apple TV+ iznenada je povukao s rasporeda svoju iščekivanu seriju "The Savant", čija je premijera bila zakazana za petak, 26. rujna. U kratkom priopćenju naveli su kako je odluka o odgodi na neodređeno vrijeme donesena "nakon pažljivog razmatranja".

Iako kompanija nije navela konkretan razlog, ovaj potez uslijedio je samo nekoliko dana nakon komemoracije za konzervativnog političkog komentatora Charlieja Kirka, koji je ranije ovog mjeseca ubijen u atentatu na sveučilištu u Utahu. S obzirom na to da se radnja serije bavi upravo temom domaćeg ekstremizma i političkog nasilja, uključujući scene snajperskih napada i bombaških prijetnji, pretpostavlja se da je Apple želio izbjeći emitiranje sadržaja koji bi u trenutnoj napetoj političkoj klimi u SAD-u mogao biti smatran neosjetljivim.

Appleova odluka izazvala je, međutim, javnu reakciju glavne glumice i izvršne producentice serije, oskarovke Jessice Chastain. U opširnoj objavi na svom Instagram profilu, Chastain je jasno dala do znanja da se ne slaže s odlukom svojih partnera. "Želim reći koliko cijenim svoje partnerstvo s Appleom. Bili su nevjerojatni suradnici i duboko poštujem njihov tim. Ipak, želim vas obavijestiti da nismo usklađeni oko odluke o pauziranju izlaska serije 'The Savant'", napisala je glumica. Istaknula je kako se nikada nije ustručavala teških tema te da, iako bi voljela da serija nije toliko relevantna, ona to nažalost jest. Njezin stav dodatno su podržali i redatelji serije, Matthew Heineman i Rachel Morrison, koji su podijelili njezinu objavu na svojim profilima.

Kako bi potkrijepila svoju tvrdnju, Chastain je podsjetila na zabrinjavajući porast političkog nasilja u Sjedinjenim Državama tijekom posljednjih pet godina, koliko je i trajala produkcija serije. Nabrojala je niz tragičnih događaja koji, prema njezinim riječima, ilustriraju širi način razmišljanja koji prelazi politički spektar i s kojim se društvo mora suočiti. Spomenula je pokušaj otmice guvernerke Michigana Gretchen Whitmer, napad na Kapitol 6. siječnja, pokušaje atentata na predsjednika Donalda Trumpa, politička ubojstva demokratskih zastupnika u Minnesoti, napad na supruga bivše predsjednice Zastupničkog doma Nancy Pelosi, nedavni atentat na Charlieja Kirka, pucnjavu na postaji ABC-a u Kaliforniji te više od 300 školskih pucnjava diljem zemlje.

Osmodijelna triler serija "The Savant" inspirirana je člankom iz časopisa Cosmopolitan iz 2019. godine pod naslovom "Je li moguće zaustaviti masovnu pucnjavu prije nego što se dogodi?". Jessica Chastain tumači lik tajne istražiteljice poznate pod kodnim imenom "Savant", koja se infiltrira u online mrzilačke grupe, poput foruma nalik 4Chanu, kako bi identificirala i spriječila domaće teroriste prije nego što izvrše napade. Njezin lik opisan je kao majka iz predgrađa i vojna veteranka koja radi za neprofitnu organizaciju "Anti-Hate Alliance", balansirajući opasan profesionalni život s obiteljskim. Serija, kako je vidljivo iz trailera, prikazuje uznemirujuće prijetnje "koordiniranog masovnog napada" i upozorava da su nevini Amerikanci u opasnosti, čime izravno zrcali strahove koji su postali američka svakodnevica.

Chastain je u svojoj objavi naglasila da serija ne slavi nasilje, već upravo suprotno – odaje počast onima koji se protiv njega bore. "'The Savant' govori o herojima koji svakodnevno rade na zaustavljanju nasilja prije nego što se ono dogodi, a odavanje počasti njihovoj hrabrosti čini se hitnijim nego ikad", napisala je.

Odgoda serije događa se u kontekstu sve većeg problema politički motiviranog nasilja i govora mržnje u SAD-u. Prema podacima koje navodi AP News, FBI je zločine iz mržnje podigao na najvišu razinu prioriteta nacionalnih prijetnji, a nasilje desničarskih ekstremista posljednjih je godina bilo znatno češće i smrtonosnije od ljevičarskog. Više od 1500 ekstremističkih skupina koje promiču ideologije bjelačke nadmoći i kršćanskog nacionalizma aktivno djeluje diljem zemlje, koristeći društvene mreže za radikalizaciju i širenje svojih poruka. Ubojstvo Charlieja Kirka, za koje je tužiteljstvo ustvrdilo da je bilo motivirano željom da se zaustavi njegova "mržnja", samo je posljednji u nizu događaja koji pokazuje kako se opasna online retorika prelijeva u stvarno nasilje, čineći teme kojima se bavi serija "The Savant" bolno stvarnima.