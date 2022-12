Četiri policajca optužena za kriminal: Posjećivali klub u vrijeme zabrana i dojavljivali vlasniku prijave

Podignuta je optužnica protiv četvorice policajaca nakon što je siječnja lani otkriveno kako je Team club u zagrebačkoj Kačićevoj ulici radio unatoč zabrani i epidemiološkim mjerama. U istrazi koju je vodio Uskok otkriveno je kako su policajci u više navrata propustili intervenirati zbog nezakonitog rada, a neki su bili i gosti u vrijeme zabrana.

Policajci starosti 38, 32, 41 i 28 godina sada su pod optužnicom za zlouporabu i povredu službene dužnosti. 27. siječnja 2021. policija je upala u klub, a tada su i bile objavljene snimke racije. Vlasnik kluba (47) je bio uhićen, a osim policajaca, pao je i šef stanice za tehnički pregled kao ''kolateralna žrtva'', prenosi Danica.hr.

Prvooptuženi 38-godišnjak optužen je i da je vlasniku dojavljivao da mu policija dolazi, tražeći od njega da stiša glazbu i zaključa lokal, a u navratima mu je slao i broj mobitel s kojeg su ga građani prijavljivali. Prvooptuženi policajac sve je priznao, a kazao je i kako je 15 godina prijatelj s vlasnikom.

Drugooptuženi je pak pod optužnicom da je bio u lokalu u vrijeme zabrana zbog epidemiološke situacije. U večer kada je upala racija bio također je bio gost, no kasnije je došao s kolegama na intervenciju. Trećeeoptuženi 41-godišnjak također je bio gost, no on je to dematirao. Ono što ga je odalo bile su sms poruke pronađene u njegovom mobitelu, kao i iskazi svjedoka, a u klubu je ostavio lisice i ključeve.

Četverooptuženi policajac isto je tako bio gost kluba. Odvojeno od toga, tijekom istrage otkriveno je kako je on provjeravao muškarce za koje je njegov vjenčani kum sumnjao da su u ljubavnoj vezi s njegovom suprugom. Policajac je svom vjenčanom kumu, inače zaposleniku Centra za vozila, tako slao fotografije muškaraca, osobne podatke članova njihove obitelji, podatke o njihovim automobilima.

“Ma, radi se o jednoj zdravoj komunikaciji i pomoći koju bi svatko napravio svojem kumu. Sretan sam da sam mu pomogao, a te sam muškarce provjerio kako kum ne bi napravio neki problem. Ujverio sam ga da oni nemaju veze s njegovom djevojkom”, branio se policajac Tomislav pred Uskokom.

Vlasnik Teama (47) jedini se tijekom cijele istrage branio šutnjom.

>> VIDEO Amerikanci pokazali novo moćno nuklearno oružje, pogledajte kako izgleda