Cetinje ne želi ustoličenje novoga mitropolita Joanikija

Kako se približava 4. rujna, dan ustoličenja novoga mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, tenzije u Crnoj Gori rastu iz dana u dan. Naime, nasljednika preminulog mitropolita Amfilohija, episkopa Joanikija (Mićović), toga bi dana u Cetinju trebao ustoličiti patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, ali tome se potezu protivi dio crnogorske javnosti.

Primjerice, „Građanska inicijativa 21. maj“ tvrdi da time službeni Beograd želi “pod crkvenom maskom i uz podršku servilne parlamentarne većine i otužne Krivokapićeve vlade, potvrditi svoju prevlast u Crnoj Gori”.

“Igranje vatrom”

“Velikosrpski planeri odlučili su da ustoličenje obave u uzurpiranom cetinjskom manastiru koji je povijesno središte crnogorske pravoslavne crkve i simbol crnogorskog pravoslavlja i slobodarstva, što je nedopustiva i opasna provokacija”, pišu iz „Građanske inicijative 21. maj“, dodajući da je ceremonijalno predstavljanje Joanikija kao mitropolita crnogorsko-primorskog “jednako svim lažnim ustoličenjima od 1920. do danas, kojima SPC želi da potvrdi svoj povlašteni konfesionalni i parapolitički status u Crnoj Gori”.

“Zato je predviđena velikosrpska etnofiletistička ceremonija samo providna slika jedne crkve i jedne politike koja je duboko suprotstavljena crnogorskim državnim i nacionalnim interesima i presudnim vrijednostima proeuropske i antifašističke Crne Gore”, tvrde oni, a apelom se oglasio i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan rekavši kako Joanikijevo ustoličenje „vrijeđa nacionalne i religijske osjećaje pravoslavnih Crnogoraca“ te ga pozvao da mitropolitsko zvanje primi na nekom drugom mjestu „u miru i dostojanstveno, pokazujući tako mudrost, razboritost i poniznost u Kristu“.

„Vjerujem da će razum prevladati i da će ceremonija biti organizirana na drugome mjestu, jer je sve drugo, po mojem mišljenju, igranje vatrom koja bi mogla imati dalekosežne posljedice po sve“, napisao je svome apelu cetinjski gradonačelnik, dodajući kako razumije nezadovoljstvo građana zbog najavljenog ustoličenja u Cetinju i pozvao i da budu dostojanstveni i razboriti ako do njega ipak dođe. U svojem otvorenom pismu javnosti naveo je i da je crnogorsko društvo zabrinjavajuće polarizirano te da će najavljeno ustoličenje dodatno zakomplicirati već složenu situaciju.

Donedavni episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, za nasljednika mitropolita Amfilohija izabran je na proljetnom saboru Srpske pravoslavne crkve u hramu svetog Save u Beogradu, no dio crnogorske javnosti drži ga „negatorom Crne Gore“. Protiv ustoličenja u Cetinju je i Crnogorska pravoslavna crkva, kojoj SPC ne priznaje autokefalnost.

S druge strane, premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić potvrdio je da će ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija biti organizirano u Cetinju 4. rujna te da „taj događaj ne mogu spriječiti pojedinci kojima čitav život nešto smeta“.

– Jeste li čuli i u jednoj državi svijeta da se takva ceremonija održava pod pažnjom prijetnji, zastrašivanja: ‘Ne možete doći u Cetinje.’ Ja vam tvrdim – doći ću u Cetinje i to bez osiguranja. Neka svatko tko ima nešto protiv mene, osobno mi kaže što sam to uradio protiv Crne Gore, a to što se njemu ne sviđa moj izgled to je njegov problem – rekao je Krivokapić, koji je, da se prisjetimo, iznenadno posjetio episkope na njihovu proljetnom saborovanju u Beogradu, kada je trebao biti potpisan Temeljni ugovor SPC i Crne Gore. Jer je Crna Gora usvojila Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji u poseban položaj stavlja vjerske zajednice, naročito SPC, koja bi po tome zakonu trebala pokazati dokaze za vlasništvom nad mnoštvom manastira koji su izgrađeni čak u 13. stoljeću.

Izmijenjen tekst ugovora

Svaka vjerska zajednica koja nije registrirala svoju imovinu ili nema dokaz o vlasništvu, izgubit će je i ona će postati državna, tj. u vlasništvu Crne Gore. No, kako bi se to izbjeglo, vjerske su zajednice u Crnoj Gori potpisale posebne ugovore s državom, što je izostalo u slučaju SPC-a, kojoj to prijašnja vlast nije htjela omogućiti pa je sporni zakon pokrenuo masovne proteste širom Crne Gore.

„Na osnovi toga, nova koalicija više stranaka došla je na vlast, potpomognuta nezadovoljnim građanima, a veliku ulogu imao je i mitropolit Amfilohije, koji je po prvi put izašao na glasanje“, piše beogradski B92 i dodaje da ne treba zaboraviti da je nakon proglašenja izborne pobjede, nositelj koalicije, Zdravko Krivokapić, tu večer došao u hram u Podgorici i pozdravio se s mitropolitom Amfilohijem.

No usprkos tome, nakon Amfilohije smrti odnosi se mijenjaju, pa Krivokapić, na iznenađenje svih, po dolasku na sabor SPC proljetos u Beograd, izbjegava potpisati Temeljni sporazum i želi da ugovor bude potpisan 30. listopada, simbolično na obljetnicu smrti vladike Amfilohija. No tvrdi se da je ovih dana tekst ugovora, s priličnim brojem izmjena, iz Podgorice otišao prema Beogradu.