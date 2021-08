Prvi čovjek Banje Luke reagirao na kritike: Crnogorac je kao identitet neodvojen od identiteta srpskog naroda

Nakon što je crnogorska javnost osudila izjavu gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića koji je tijekom boravka u Crnoj Gori negirao crnogorsku naciju, Stanivuković je održao konferenciju za medije na kojoj je objasnio što misli i kako se osjeća te otkrio da od jučer prima prijetnje smrću.

"Ja se neću gurati i uvjeravati nekoga da je nešto, ali imam pravo na svoj stav. Moje mišljenje tada, u jednom širem govoru koji sam izrekao, jest da je Crnogorac kao identitet neodvojen od identiteta srpskog naroda. Za mene, kada netko kaže da je Crnogorac, isto je kao da kaže da je Vojvođanin, dakle Vojvođanin Srbin, Srbin Crnogorac, ja duboko u to vjerujem", kazao je.

"Kada čitate što je rekao crnogorski kralj Nikola, citiram: 'Vjenčavam te srpsko more sa slobodom Crne Gore, da mi je sve srpstvo okupiti i sve njegove neprijatelje spržiti'. Kada poslušate bilo kojeg Crnogorca vidjet ćete da je to identitet koji pripada srpskom rodu", dodao je.

"Volim otići u Crnu Goru, smatram je svojom zemljom, osjećam se ugodno, od 1996. kada sam imao dvije godine tamo ljetujem, tamo je moj narod, moja vjera, tamo su moje svetinje, tamo je sve ono što pripada mome narodu", dodao je.

Stanivuković je rekao da su 32 slova pisma izmišljena. "Ćirilica ima 30 slova, to što je netko prije pet-šest godina dodao dva slova i misli da je to novo pismo, pa hoće svoju crkvu, ja imam pravo iznijeti svoj stav, ali opet da kažem ima netko tko drukčije misli. Neke događaje iz prošlosti gledam na svoj način. Evo, recimo, Jasenovac. Moj narod na to gleda kao na najveći genocid, ali ako netko drukčije misli, to je njegovo pravo", kazao je.

"Ovom izjavom nisam htio nikoga uvrijediti, nisam očekivao ovakvu vrstu reakcija, ali ako se netko osjeća tako kako se osjeća, izvolite, radite tako, ali dajte da se i ja osjećam tako kako se sjećam, ponosan na svoj narod, ponosan na povijest koju imamo, smatrajući da danas postoji praksa da se od jednog naroda pravi više naroda. Pravi više vjera, pravi više crkvi", kazao je.

Rekao je da je dobio brojne prijetnje na društvenim mrežama, od prijetnje smrću do upozorenja da ne dolazi više u Crnu Goru.

"To su prijetnje i optužbe da sam četnik, nacionalist, treba me ubiti, zaklati, to traje od jučer, cijeli dan danas. Ne vidim uopće razlog za to. Moja je politika da su u Banju Luku svi dobro došli", kazao je.

"I danas izražavam veliku ljubav prema Hrvatu, Bošnjaku i Crnogorcu koji drukčije misli, prema bilo kome čovjeku, ja sam to uvijek govorio. Jedno je mišljenje, jedno je stav poduprt povijesti. Mogu razumjeti te izjave, morate se obraniti zbog biračkog tijela, ali, nažalost, to na brdovitom Balkanu ide u radikalizaciju", zaključio je gradonačelnik Banje Luke.