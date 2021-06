Capak: Idućeg tjedna kreću mobilni timovi, autobusi će ići po ruralnim mjestima i cijepiti zainteresirane

Kako će se Hrvatska snaći drugu turističku sezonu s pandemijom u tijeku, na RTL-u Danas govorio je ravnatelj Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Ministar Davor Božinović danas je spomenuo i COVID autobuse, što je detaljnije pojasnio Capak.

- Imat ćemo mobilne timove koji će biti dostupniji građani nego što su do sada bili punktovi. Bit će na terenu, u ruralnim mjestima, tamo gdje do sada punktova nije bilo. Objavit će se u nekom manjem mjestu da će u to i to vrijeme biti cijepljenje. Autobus će doći, zadržati se neko vrijeme i cijepit će sve zainteresirane. Nakon toga će otići u drugo mjesto, pojasnio je te kazao kako već prva proba kreće idućeg ponedjeljka u Virovitičko-podravskoj županiji.

Iako se nije razgovaralo o financijskim nagradama za cijepljenje, Capak govori da će za velika okupljanja biti potrebni uvjeti, što bi moglo potaknuti mlade na cijepljenje. Hoće li pak produžiti radno vrijeme kafića za vrijeme Europskog prvenstva, još nije sigurno.

- O tome također razmišljamo. Primili smo taj prijedlog, pažljivo ga razmatramo, govori.

