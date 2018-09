Bunjac: Tzv. oproba i HDZ trguju po saborskim hodnicima i kafićima

Zastupnik Živog zida Branimir Bunjac smatra da HDZ nema samo 76 ruku u Saboru. "HDZ unutar oporbe ima neograničen izvor ruku koje su mu potrebne. Izuzev par zastupnika i nas trojice iz Živoga zida, ogromna većina njih spremna se prodati Plenkoviću za odgovarajuću "ponudu".

Nije to samo Saucha, on je tek vrh sante leda. Kažem to jer znam vidim, vlastitim očima kako tzv. oporba i HDZ trguju po saborskim hodnicima i kafićima. Većina oporbe funkcionira po modelu - kad su izbori, raspale po HDZ-u verbalnom paljbom da dobiju glasove, kad izbori prođu, prodaju se za vrlo sitan novac.

Ružno je reći, ali za većinu zastupnika cilj bavljenja politikom je malo popraviti svoj materijalni položaj", napisao je Bunjac na svom profilu na Facebooku.

