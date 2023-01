Bulj oslobođen zbog puštanja glazbe u vrijeme Covid mjera: Svi znate do kojih se sati fešta u Sinju

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj na svojoj Facebook stranici objavio je da je sada i pravomoćno oslobođen optužbi za remećenje javnog reda i mira jer je 2021. na dan Alke pustio glazbu, unatoč policijskom upozorenju. Tada su na snazi bile epidemiološke mjere.

"Dragi prijatelji,

oslobođen sam pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda od optužnog prijedloga Policijske uprave Splitsko-dalmatinske tj. Policijske uprave Sinj u kojem me se teretilo da su u vremenu zabrane okupljanja zbog epidemioloških mjera Stožera 9. kolovoza 2021., iza ponoći, puštao glazbu. Radilo se o proslavi naše Alke kada je zbog suludih mjera Stožera vrijeme okupljanje bilo ograničeno do ponoć, iako vjerujem svi znate do kojih se sati fešta u Sinju u dane Alke.

Rast cijena kojem smo svjedočili cijelu prošlu godini i kod nas i u svijetu posljedica je tih suludih mjera i zatvaranja koje su uništile gospodarstvo i zbog kojih se masovno tiskao novac. Na sve to se nadovezala energetska kriza zbog ruske agresije i onda suludi Plenkovićev potez uvođenja eura u najgorem mogućem trenutku. Nemojte zaboraviti što su nam radili, nemojte zaboraviti ni tko je zagovarao zdrav razum i racionalan odgovor na epidemiju.

Ponosan sam što ni ja ni moje kolege iz Mosta nismo pokleknuli. Ponosan sam što sam jedini gradonačelnik u Hrvatskoj koji nije dopustio uvođenje covid potvrda kao i što sam dio kluba Mosta koji je stao uz narod i suprotstavio se referendumom suludim epidemiološkim mjerama.

Vidim i da koronaši koji su zagovarali sulude mjere ovih dana dižu kaznene prijave protiv ljudi koji su svojim matematičkim modelima i analizama pomogli da mjere kod nas budu blaže nego u nekim drugim zemljama. Možda zato kako se ne bi propitala njihova odgovornost i njihove prognoze. Al doći će i to na red!", napisao je Bulj.

Podsjetimo, Bulj j2021. nakon ponoći pošto je grad bio pun ljudi, uključio glazbu u kafiću. Policija ga je pozvala na razgovor na koji se Bulj odazvao. Na razgovoru je napravljen zapisnik, a Bulj je policiji naveo razloge svojih postupaka. Tada je rekao da smatra da su mjere nerazumne i štetne za stanovništvo Cetinske krajine. Bulj se, podsjetimo, usprotivio mjerama Nacionalnog stožera.

- Znate li samo koliko je puta inspekcija dolazila ovih dana provjeravati drže li se svi mjera. Nikad veći pritisak na grad nije bio. A zamislite, na Bačvicama nema korone, kao ni kada se otvarao Pelješki most. Nema je ni kada su izbori. Kad vidi HDZ-ovu iskaznicu, korona krepa - kazao je tada Miro Bulj uoči Alke.

