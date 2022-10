Zekanović: Most je jedna obična sekta; Bulj: On je prototip prevrtljivog uhljeba kojeg je narod raskrinkao

U Saboru ništa nova. Red grubih riječi, red uvreda i red naguravanja. Za obilate količine incidenta usred sjednice Antikorupcijskog vijeća pobrinuo se u ponedjeljak zastupnik Hrvoje Zekanović.

Na toj sjednici su bivši članovi Uprave Ine saslušani o načinu upravljanja kompanijom u svjetlu nedavno otkrivene pljačke i uhićenja. Na saslušanje Vijeća pozvani su i premijer Plenković i bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, no oni su ranije poručili da se neće odazvati pozivu.

No, na sjednicu se odazvao Davor Mayer, nakon čijeg su izlaganja uslijedila brojna pitanja, a odmah se za riječ javio Zekanović koji je optužio Mayera za korupciju i poručio mu da ga je "Plenković nabio iz Ine".

"Zašto vi 11 godina nikada niste našli hrabrosti da kažete kako nešto ne valja? Je li vaš razlog dolaska ovdje to što vas je Plenković nabio iz Ine? Jeste li vi kao član Uprave Ine imali suradnju s ministrima Mosta?", pitao je Zekanović.

Zbog toga je predsjednik antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja izbacio Zekanovića iz dvorane zbog upadanja u riječ i ometanja sjednice insinuirajući pritom da je Zekanović poslan na sjednicu kao HDZ-ov žetončić s namjerom da opstruira rad tijela kako se ne bi otkrila prava pozadina o pljački Ine.

VIDEO Pogledajte trenutak kad je Zekanović udaljen sa Sjednice: 'HDZ je poslao provokatora!'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dok je Zekanović napuštao sjednicu na hodniku se sukobio s Mostovim Mirom Buljem. Između njih dvojice je krenulo naguravanje i umalo je došlo do tučnjave, ali su ih na vrijeme razdvojili.

"Nije nas Nino Raspudić razdvajao, nego je pet mostovaca fizički nasrnulo na mene. Pogledajte kamere, vidjet ćete što se događalo. Radi se o nelegalnoj sjednici, igrokazu, tako da ću se ja nakon ovoga vjerojatno vratiti da im pokažem da me s ilegalne sjednice ne može nitko izbaciti, niti gospodin Grmoja koji u sabornici uvijek plače kada dobije opomenu od Jandrokovića, a onda ovdje radi na krajnje diktatorski način", rekao je Zekanović.

"Cijelo vrijeme dok sam ja govorio, postavljao pitanje sukladno Poslovniku, kolega Raspudić mi stalno nije dao mira, od udaranja mikrofonom po ušima do dobacivanja", kazao je Zekanović nazivajući mostovce s kojima se sukobio alpskim sektašima.

"To su ljudi koji su bili u Alpama i sa svojom sektom čekali smak svijeta", kazao je.

Tijekom popodneva Zekanović je za Večernji list dodatno posolio svoje izjave.

"Most je jedna obična sekta, oni su u rangu Jehovinih svjedoka. Ja sam ih raskrinkao, njih i njihov cirkus od sjednice. Nisam to napravio po nalogu Andreja Plenkovića ili HDZ-a. Otkako sam postao nezavisni zastupnik i podržao vladajuće nikad ništa nisam tražio niti dobio. Priče o žetončićima su Mostove izmišljotine. Mostovci su uhljebili svoje obitelji, a Bulj vedri i oblači po devastiranom Sinju. Sve će se to uskoro otkriti vjerujte mi", kazao nam je Zekanović.

Zatim smo se za komentar obratili Bulju.

"Ma ne bih trošio riječi na tu besposličarsku protuhu. Ne znam što mu se događa u posljednje vrijeme, ali mi ga je žao jer čovjek očito nije dobro. Odlučio je preuzeti ulogu HDZ-ove dvorske lude. On će meni govoriti da vedrim i oblačim po Sinju. Ja sam za razliku od njega od prvog dana u Mostu, nepotkupljiv i izabran u Sabor, ali i na funkciju gradonačelnik Sinja. Ja iza sebe imam narod i rezultate, a Zekanović nema ništa. On je prototip prevrtljivog uhljeba kojeg je narod raskrinkao. Gdje god se pojavio izgubio je. Može uživati u saborskoj fotelji još dvije godine dok za Plenkovića diže ruku, no nakon toga će na parlamentarnim izborima završiti u ropotarnici političke povijesti", kazao je Bulj i zatim opisao što se točno dogodilo na hodniku.

"Zekanović je Raspudiću i meni pokazivao srednji prst. Češkao se iza uha srednjim prstom, lizao taj prst i beljio se. Ja sam došao do njega i pitao ga je li normalan. Ništa drastično se nije dogodilo".