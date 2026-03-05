TOMISLAV KRASNEC

Mogu li i hrvatski Rafali sudjelovati u francuskom nuklearnom kišobranu?

O francuskoj nuklearnoj sili odlučuje isključivo francuski predsjednik. To se zasigurno neće mijenjati, što je naglasio i Macron jer dobro zna da francuska javnost nikad ne bi pristala na to da izgubi suverenost o odlučivanju o svom nuklearnom naoružanju