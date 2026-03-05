Naši Portali
05.03.2026. u 07:52

Skupoća ima mnogo lica. Potiču je špekulacije, strukturne slabosti i političke odluke, ali najveći teret na kraju snose oni koji žive od plaće ili mirovine

Usluge ostaju trajni hrvatski problem i jedan od glavnih pokretača inflacije. Prema procjenama središnje banke, one domaćoj inflaciji pridonose s čak 2,4 postotna boda – više nego što iznosi ukupna inflacija u europodručju. Hrvatska pritom prednjači po intenzitetu poskupljenja turističkih usluga, što već ozbiljno opterećuje turističku sezonu. Skupi mehaničari, parketari, limari, vodoinstalateri, pa i kozmetičari ili frizeri posljedica su dubokih strukturnih slabosti: manjka obrtničkih zanimanja, slabe konkurencije, iseljavanja radne snage, ali i raširenog stava "dok ide – ide".

zamrzavanje cijena cijene energenata inflacija hrvatska narodna banka

