Usluge ostaju trajni hrvatski problem i jedan od glavnih pokretača inflacije. Prema procjenama središnje banke, one domaćoj inflaciji pridonose s čak 2,4 postotna boda – više nego što iznosi ukupna inflacija u europodručju. Hrvatska pritom prednjači po intenzitetu poskupljenja turističkih usluga, što već ozbiljno opterećuje turističku sezonu. Skupi mehaničari, parketari, limari, vodoinstalateri, pa i kozmetičari ili frizeri posljedica su dubokih strukturnih slabosti: manjka obrtničkih zanimanja, slabe konkurencije, iseljavanja radne snage, ali i raširenog stava "dok ide – ide".
