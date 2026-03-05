Zbog porasta AI sotonizma vjerski čelnici na tečaju egzorcizma u Rimu

Osamdesetih godina prošlog stoljeća dio svećenstva upozoravao je da sotonisti kvare društvo preko rock-glazbe i igara poput Dungeons & Dragons. Danas, tvrde organizatori jednog rimskog tečaja egzorcizma, “neprijatelj” koristi znatno sofisticiranija sredstva – umjetnu inteligenciju, prenosi Daily Mail. Svećenici, imami i rabini pozvani su na specijalizirani program u Rimu zbog, kako navode organizatori, zabrinjavajućeg rasta “AI potaknutog sotonizma”. Tečaj vodi meksički svećenik Luis Ramírez Almanza, koji upozorava da se umjetna inteligencija koristi za komunikaciju, prikrivanje identiteta na internetu i izradu materijala za mračne rituale.

Posebnu zabrinutost izazivaju tvrdnje da pojedinci koriste napredne “deepfake” alate za generiranje spornih sadržaja, uključujući manipulirane prikaze djece. Iako nema potvrđenih dokaza da je takav materijal nastajao isključivo za ritualne svrhe, podaci organizacija koje se bore protiv zlostavljanja djece pokazuju snažan porast AI generiranog nezakonitog sadržaja na internetu. Tečaj pod nazivom “Course on the Ministry of Exorcism and Prayer of Deliverance” održava se na papinskom sveučilištu Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Okupit će oko 170 sudionika različitih vjerskih zajednica, uključujući službene katoličke egzorciste. Program ne daje ovlast za provođenje egzorcizama – prema kanonskom pravu to može odobriti samo biskup – ali nudi teološke, pravne, medicinske i psihološke temelje za rad u tom području.

U raspravama tijekom konferencije naglašeno je da Crkva, ali i druge vjerske zajednice, umjetnu inteligenciju ne promatraju isključivo kao prijetnju. Predavači su istaknuli kako se ista tehnologija može koristiti i za edukaciju, prepoznavanje rizičnih obrazaca ponašanja na internetu te pomoć žrtvama digitalnog zlostavljanja. Problem, tvrde, nastaje kada brzi tehnološki razvoj nadmaši etičke i pravne okvire koji bi trebali spriječiti zloporabu. Sudionici tečaja posebno će raspravljati o fenomenu virtualnih identiteta i anonimnosti, koji otežavaju praćenje spornih aktivnosti. Stručnjaci za digitalnu forenziku upozoravaju da generativni alati omogućuju stvaranje uvjerljivih lažnih profila, audiozapisa i videosadržaja, čime se briše granica između stvarnog i manipuliranog. U takvom okruženju, tvrde organizatori, šire se i teorije zavjere te panika oko okultnih mreža, što dodatno otežava razlikovanje činjenica od pretjerivanja.

Jedan od predavača je i sicilijanski svećenik Fortunato Di Noto, osnivač udruge Meter koja se bavi suzbijanjem seksualnog zlostavljanja djece. On smatra da pojedine skupine kombiniraju okultne elemente i digitalnu tehnologiju kako bi širile sporni sadržaj. Prema podacima organizacija kao što je Internet Watch Foundation, broj AI generiranih nezakonitih materijala višestruko je porastao u posljednjim godinama. Dio sadržaja širi se putem enkriptiranih platformi poput Signal, a u raspravama se spominju i alati povezani s platformama Elona Muska.

Istodobno, nema čvrstih dokaza o postojanju organiziranih “ubojitih sotonističkih skupina” u Italiji. S druge strane, zabilježeni su tragični slučajevi u kojima su pokušaji egzorcizma završili smrću. Stručnjaci za religiju i sociologiju podsjećaju da se moralne panike oko novih tehnologija ponavljaju kroz povijest. Od tiska i radija do videoigara i interneta, svaka je inovacija u određenom trenutku bila optuživana za poticanje devijantnog ponašanja. Ipak, analitičari naglašavaju kako je kod umjetne inteligencije razmjer i brzina promjena bez presedana, što pojačava osjećaj nesigurnosti među vjerskim i društvenim institucijama.

Pitanje koje se nameće jest gdje završava legitimna zabrinutost zbog kaznenih djela, a gdje počinje spekulacija o organiziranim “sotonističkim” mrežama. Dosadašnje istrage nisu pružile konkretne dokaze o ritualnoj pozadini većine AI generiranih nezakonitih sadržaja. Unatoč tome, organizatori tečaja tvrde da je njihova zadaća preventivna. I sam Vatikan posljednjih je godina zauzeo oprezniji stav prema umjetnoj inteligenciji. Nakon izbora, papa Lav upozorio je da bi nova tehnologija mogla ugroziti radna mjesta, privatnost i ljudsko dostojanstvo, posebno ako se njezin razvoj vodi isključivo profitom, a ne brigom za čovjeka.