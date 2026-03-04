Naši Portali
PALA STUDIJA

Mega projekt ukrajinske tvornice pilića u Sisku zaustavljen: Ministarstvo donijelo rješenje

Zagreb: Tvrtka Premium Chicken Company o projektu "Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva"
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/23
VL
Autor
Večernji.hr
04.03.2026.
u 21:22

U obrazloženju rješenja navodi se da projekt nije usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno s Prostornim planom Grada Siska, Generalnim urbanističkim planom Siska te Urbanističkim planom uređenja industrijske zone Sisak-jug

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je rješenje kojim se obustavlja postupak Studije utjecaja na okoliš za projekt tvornice Premium Chicken (PCC) za preradu 84 milijuna pilića godišnje u Sisku. Time se zaustavlja i daljnji postupak ishođenja dozvola za gradnju, jer bez važeće Studije projekt ne može ići dalje.

U obrazloženju rješenja navodi se da projekt nije usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno s Prostornim planom Grada Siska, Generalnim urbanističkim planom Siska te Urbanističkim planom uređenja industrijske zone Sisak-jug. Ministarstvo je zaključilo da, zbog neusklađenosti s tim dokumentima, više ne postoji pravna osnova za nastavak postupka procjene utjecaja na okoliš.

Grad Sisak dostavio je Ministarstvu dokumentaciju iz koje proizlazi da je investitor tražio izmjene prostornih planova. Između ostalog, traženo je izmještanje trase pruge koja prolazi kroz zemljište, uklanjanje planirane prometnice, mogućnost gradnje pročistača te gradnja pomoćnih objekata visine do 33 metra. Budući da su prostorni planovi na snazi i da Grad ne namjerava provesti tražene izmjene, Ministarstvo je uvažilo takve navode i obustavilo postupak.

S obzirom na to da bez tvornice nema ni prerade, upitna je i realizacija planiranih farmi za uzgoj pilića koje su trebale opskrbljivati pogon. Investitor i dalje ima mogućnost pokretanja upravnog spora pred nadležnim sudom, no do eventualne drukčije odluke projekt je zaustavljen.

Ključne riječi
Premium Chicken Company ministarstvo okoliša i energetike Sisak

