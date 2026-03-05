Može li AI biti bolji regruter od čovjeka?

Na 14. izdanju HR Days konferencije upravo se o tome otvoreno razgovara. Umjetna inteligencija više nije “buzzword”, nego alat koji već danas piše oglase za posao, filtrira životopise, analizira podatke o zaposlenicima i pomaže menadžerima u donošenju odluka. Pitanje više nije koristi li se AI, nego – gdje je granica?

Prema istraživanju koje je provela Alma Career Croatia, hrvatski radnici još uvijek nisu spremni da ih na razgovoru za posao intervjuira umjetna inteligencija. Većina podržava kombinaciju tehnologije i ljudske procjene, ali isključivo u ranim fazama selekcije. Povjerenje se, čini se, i dalje gradi između ljudi – ne između kandidata i algoritma.

A dok raspravljamo o AI-ju, na vrata kuca još jedna velika promjena: implementacija EU Direktive o transparentnosti plaća. Razgovori o primanjima prestaju biti tabu. Više od polovice zaposlenih u Hrvatskoj već otvoreno govori o svojoj plaći, a generacija Z predvodi tu promjenu. Organizacije će morati biti spremne – ne samo administrativno, nego i kulturološki.

Foto: Promo

Upravo zato će se od 21. do 23. travnja u Rovinju okupiti regionalna HR zajednica na 14. HR Days konferenciji – kako bi raspravila ono što mnogi još izbjegavaju:

može li AI voditi ljude ili samo procese

što zapravo razlikuje management od leadershipa

kako zadržati talent u vremenu kada najbolji zaposlenici biraju poslodavca

kako se konkretno pripremiti za transparentnost plaća

Na pozornicu dolaze lideri koji kombiniraju iskustvo, energiju i vrlo konkretne uvide. Među njima je James Michael Lafferty, jedan od najraznovrsnijih poslovnih lidera današnjice, koji govori o tome kako prijeći put od “plivanja kontra struje” do postavljanja novih standarda.

Iz Belgije stiže Johan Driessens, koji pokazuje zašto je autentičnost naša najveća konkurentska prednost u svijetu kopija i brzih rješenja.

Otvaraju se i konkretne, često neugod­ne teme: razlika između managementa i pravog vodstva, razvoj svjesnih lidera, zrela komunikacija u organizacijama, prodajne vještine u HR-u, zadržavanje kvalitetnih zaposlenika bez velikih budžeta te praktične smjernice za usklađivanje s novim pravilima o plaćama.

Foto: Promo

A za malo odmaka i inteligentnog humora pobrinut će se Vlatko Štampar, bez filtera – baš kako i treba kada govorimo o ozbiljnim temama.

Tri dana programa osmišljena su kao iskustvo, ne samo kao niz predavanja.

Prvi dan rezerviran je za upoznavanje, HR parlaonice i networking koji često donese najvrjednije uvide.

Drugi dan donosi snažne keynote govore, primjere najboljih regionalnih praksi i tradicionalni HR Days party.

Treći dan ide dublje – kroz radionice, panele i stručna predavanja s konkretnim alatima za svakodnevni rad.

Sudjelovanje uživo uključuje pristup svim predavanjima i radionicama, pauze za kavu i snackove, buffet ručak te večernji domjenak i party.

Ako radiš u HR-u, vodiš tim ili gradiš organizacijsku kulturu, HR Days nije još jedna konferencija u kalendaru. To je mjesto gdje se postavljaju pitanja koja će oblikovati način na koji zapošljavamo, vodimo i gradimo povjerenje u godinama koje dolaze.

Jer u svijetu algoritama, povjerenje je i dalje – ljudska odluka.