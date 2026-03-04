Jarak komentirao obranu Srđana Mlađana: 'Zaparala mi je uši jedna njegova izjava'

Suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu započelo je u srijedu na Županijskom sudu u Varaždinu uz pojačane mjere osiguranja. Optužnicu protiv Mlađana Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu potvrdilo je krajem prosinca prošle godine, a tereti ga se za više kaznenih djela, među kojima su poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašteni pristup računalnim sustavima. Novi sudski postupak povezuje se i s velikim intervjuom koji je Mlađanov kum Željko Bijelić dao u RTL-ovoj emisiji „Dosje Jarak“.

Novinar RTL-a i jedan od autora emisije Andrija Jarak za RTL Danas komentirao je početak suđenja i Mlađanovu odluku da predloži njega kao svjedoka. Jarak kaže kako ga takav potez nije iznenadio, ističući da okrivljenik ima pravo predlagati svjedoke za koje smatra da bi mogli biti važni za njegovu obranu. Dodao je da sud još nije odlučio hoće li ga prihvatiti kao svjedoka, ali da će se, ako ga pozovu, odazvati i u sudnici iznijeti sve što zna o slučaju.

Govoreći o Mlađanovoj obrani, Jarak se osvrnuo na njegovu izjavu da mu se „sudi jer je loš pisac“. Naglasio je da u emisiji nisu govorili o lošem pisanju, nego o sadržaju njegovih zapisa u kojima je, kako tvrdi, vrlo detaljno opisivao nasilje i brutalne scenarije. Prema Jarku, takve stvari ne mogu se svesti na šalu ili stil pisanja.

- Zaparala mi je uši njegova rečenica: 'Možda sam loš pisac, ali takvih je pola hrvatskih novinara; kad bi se za to sudilo, jeli bi sa mnom grah u Lepoglavi'. Mi smo u emisiji imali priliku uvjeriti se u njegove 'vještine'. Imali smo uvid u dnevnik u kojem je vrlo eksplicitno objašnjavao kako bi svojoj supruzi vadio dijete iz utrobe, kako bi mlio kosti te lomio ruke, noge i šake. To smo sve objavili. - kazao je Jarak.

Sud je u međuvremenu zatražio i neobjavljene snimke emisije „Dosje Jarak“. Jarak ističe da će redakcija u potpunosti surađivati sa sudom te dostaviti sve snimke koje imaju, kao što su to već učinili i ranije s Državnim odvjetništvom. Dodao je i da će se Mlađanov kum Željko Bijelić, koji je javno istupio u emisiji bez skrivanja identiteta, također odazvati pozivu suda i ponoviti sve što je već rekao pred kamerama.

- Mene nije strah, a znaš zašto? Zato što mislim da Hrvatska iz 2026. godine nije Hrvatska iz 1996. ili 1999. Mislim da je Hrvatska danas uređena pravna država, a nikako "slučajna" ili "banana" država, nego članica EU-a i NATO-a. Mislim da Hrvatska ima ozbiljan sigurnosni sustav. Tu prije svega mislim na SOA-u, a poglavito na Upravu kriminalističke policije i kriminalističku policiju u cjelini, koja je odradila veliki posao, ne samo u ovom slučaju nego i u mnogim drugima. - kazao je Jarak.

Jarak je pritom podsjetio da je riječ o osobi koja je pravomoćno osuđena za trostruko ubojstvo, ubojstvo 16-godišnje djevojke, umirovljenika i policijskog specijalca te da je u njegovoj prošlosti zabilježen niz nasilnih djela i incidenata. Govoreći o mogućem ishodu suđenja, Jarak je rekao da ne želi nagađati, ali da vjeruje da će sud donijeti odluku na temelju dokaza. Istaknuo je kako očekuje da će sudsko vijeće na kraju presuditi „po pravu i pravdi“.