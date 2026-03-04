Naši Portali
SUĐENJE SISAČKOM MONSTRUMU

Jarak komentirao obranu Srđana Mlađana: 'Zaparala mi je uši jedna njegova izjava'

Sud je u međuvremenu zatražio i neobjavljene snimke emisije „Dosje Jarak“. Jarak ističe da će redakcija u potpunosti surađivati sa sudom te dostaviti sve snimke koje imaju, kao što su to već učinili i ranije s Državnim odvjetništvom

Suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu započelo je u srijedu na Županijskom sudu u Varaždinu uz pojačane mjere osiguranja. Optužnicu protiv Mlađana Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu potvrdilo je krajem prosinca prošle godine, a tereti ga se za više kaznenih djela, među kojima su poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašteni pristup računalnim sustavima. Novi sudski postupak povezuje se i s velikim intervjuom koji je Mlađanov kum Željko Bijelić dao u RTL-ovoj emisiji „Dosje Jarak“.

Novinar RTL-a i jedan od autora emisije Andrija Jarak za RTL Danas komentirao je početak suđenja i Mlađanovu odluku da predloži njega kao svjedoka. Jarak kaže kako ga takav potez nije iznenadio, ističući da okrivljenik ima pravo predlagati svjedoke za koje smatra da bi mogli biti važni za njegovu obranu. Dodao je da sud još nije odlučio hoće li ga prihvatiti kao svjedoka, ali da će se, ako ga pozovu, odazvati i u sudnici iznijeti sve što zna o slučaju.

Govoreći o Mlađanovoj obrani, Jarak se osvrnuo na njegovu izjavu da mu se „sudi jer je loš pisac“. Naglasio je da u emisiji nisu govorili o lošem pisanju, nego o sadržaju njegovih zapisa u kojima je, kako tvrdi, vrlo detaljno opisivao nasilje i brutalne scenarije. Prema Jarku, takve stvari ne mogu se svesti na šalu ili stil pisanja.

 - Zaparala mi je uši njegova rečenica: 'Možda sam loš pisac, ali takvih je pola hrvatskih novinara; kad bi se za to sudilo, jeli bi sa mnom grah u Lepoglavi'. Mi smo u emisiji imali priliku uvjeriti se u njegove 'vještine'. Imali smo uvid u dnevnik u kojem je vrlo eksplicitno objašnjavao kako bi svojoj supruzi vadio dijete iz utrobe, kako bi mlio kosti te lomio ruke, noge i šake. To smo sve objavili. - kazao je Jarak. 

Sud je u međuvremenu zatražio i neobjavljene snimke emisije „Dosje Jarak“. Jarak ističe da će redakcija u potpunosti surađivati sa sudom te dostaviti sve snimke koje imaju, kao što su to već učinili i ranije s Državnim odvjetništvom. Dodao je i da će se Mlađanov kum Željko Bijelić, koji je javno istupio u emisiji bez skrivanja identiteta, također odazvati pozivu suda i ponoviti sve što je već rekao pred kamerama.

-  Mene nije strah, a znaš zašto? Zato što mislim da Hrvatska iz 2026. godine nije Hrvatska iz 1996. ili 1999. Mislim da je Hrvatska danas uređena pravna država, a nikako "slučajna" ili "banana" država, nego članica EU-a i NATO-a. Mislim da Hrvatska ima ozbiljan sigurnosni sustav. Tu prije svega mislim na SOA-u, a poglavito na Upravu kriminalističke policije i kriminalističku policiju u cjelini, koja je odradila veliki posao, ne samo u ovom slučaju nego i u mnogim drugima. - kazao je Jarak. 

Jarak je pritom podsjetio da je riječ o osobi koja je pravomoćno osuđena za trostruko ubojstvo, ubojstvo 16-godišnje djevojke, umirovljenika i policijskog specijalca te da je u njegovoj prošlosti zabilježen niz nasilnih djela i incidenata. Govoreći o mogućem ishodu suđenja, Jarak je rekao da ne želi nagađati, ali da vjeruje da će sud donijeti odluku na temelju dokaza. Istaknuo je kako očekuje da će sudsko vijeće na kraju presuditi „po pravu i pravdi“.

Ključne riječi
Sisak srđan mlađan suđenje Andrija Jarak

Komentara 2

KU
Kujttim
21:21 04.03.2026.

U cijeloj priči oko novog suđenja Srđanu Mlađanu jasno se vidi kako je Andrija Jarak iskoristio okolnost da optuženik, kao dugogodišnji zatvorenik, praktično nema mogućnost javno istupati niti izravno odgovarati na optužbe koje se protiv njega iznose u medijima. Upravo u tom prostoru medijske neravnoteže Jarak je preuzeo ulogu koja daleko nadilazi klasično novinarstvo. Ulaskom u ovu priču kroz emisiju i intervjue, a zatim i prihvaćanjem mogućnosti da bude sudski svjedok, Jarak se našao u svojevrsnoj Mlađanovoj mišolovci – iz pozicije novinara koji bi trebao informirati javnost postupno je prešao u ulogu aktera samog postupka. Time više nije samo promatrač događaja nego i njegov sudionik. U javnim nastupima Jarak ne govori samo o činjenicama nego interpretira motive, procjenjuje vjerodostojnost sudionika i iznosi vlastite zaključke o sadržaju Mlađanovih zapisa i osobnosti. Takav pristup stvara dojam da se granica između novinara, svjedoka, tužitelja i moralnog arbitra gotovo potpuno izgubila. Paradoksalno, dok Mlađan iz zatvora može komunicirati tek posredno i ograničeno, Jarak nastupa u medijima bez stvarne protuteže, oblikujući percepciju javnosti prije nego što sud izvede sve dokaze. Na taj način medijski prostor postaje svojevrsna paralelna sudnica u kojoj se presude donose unaprijed, bez formalnih pravila postupka.

KU
Kujttim
21:31 04.03.2026.

Jarak kaže: "Imali smo uvid u dnevnik u kojem je vrlo eksplicitno objašnjavao kako bi svojoj supruzi vadio dijete iz utrobe, kako bi mlio kosti te lomio ruke, noge i šake." Ako je ovo točno, onda je suđenje trebalo zatvoriti za javnost, a ne da Jarak puni prostor ovim gadostima. Mlađana, ako je kriv osuditi, dati mu još 10 godina, ali ne na ovaj način da Andrija Jarak na ovim mosnstuoznim opisima vađenja djeteta iz majčine utrobe gradi svoj novinarski status. Nedopustivo je da tijekom postupka, dok o tome još nije izrečena riječ na suđenju, Jarak iznosi ono što je dio optužnice i sudskog postupka- samo zato je želi biti prvi. U normalnim bi okolnostima sve palo u vodu i samo zato jer sude Mlađanu sve ovo će proći.

