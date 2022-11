Bulj: Sramota je da se o državnom proračunu raspravlja danas nakon utakmice

Mostov saborski zastupnik Miro Bulj danas je u Sabor stigao odjeven u navijački dres koji je odjenuo ispod sakoa pa se u tom izdanju nekoliko puta pojavio i za glavnom saborskog govornicom. A takav je stao i pred novinare najprije se osvrnuvši na glavni događaj dana - utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije u Kataru.

- Danas moramo biti uz reprezentaciju. Hrvatska će pobijediti. Nebitno kojim rezultatom. Loš sam prognostičar pa neću ništa predviđati, ali ću reći - Hrvatska će pobijediti. Žao mi je što danas nisam u Sinju, no kako je danas na dnevnom redu Sabora rasprava o državnom proračunu, onda sam tu, u Saboru. Ali više je nego sramotan način na koji će se o proračunu danas raspravljati, i to nakon utakmice, jer će fokus cijelog naroda danas biti na našoj nogometnoj reprezentaciji. To je podlo i licemjerno prije svega prema građanima jer se radi o najvažnijem dokumentu u državi. Sramotno se sakrivati u popodnevne i večenje sate. U proračunu ima toliko toga što treba promijeniti. Danas na Banovini još uvijek imamo ljude koji spavaju u šatorima, a Dalmatinska zagora, Lika i Gorski Kotar izumiru jer nemaju nikakvu infrastrukturu kako bi mladi ljudi tamo ostajali - unatoč optimističnom raspoloženju zbog utakmice, opleo je Miro Bulj po vladajućima zbog rasporeda rasprave o proračunu.

Novinari su ga potom upitali o sve spornojoj obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj te kako će se Most postaviti po tom pitanju ako ono dođe u Sabor jer je predsjednik Zoran Milanović odbio potpisati zahtjev koji mu je uputio ministar obrane Mario Banožić.

- Uopće ne znam odakle to junaštvo u ministra Banožića pa da mi, Hrvatska, preuzmemo sav teret rata u Ukrajini. Druge države se ne oglašavaju oko toga, jedino smo mi u tome specijalci. Očito će obuku ukrajinskih vojnika voditi Ante Bačić Baćo, Gordan Grlić Radman i Andrej Plenković. Vjerojatno će oni biti instruktori. Pa nemojte se rugati Hrvatskoj i nemojte od Hrvatske i hrvatskog naroda raditi metu. Hrvatski narod treba pomoći onima koji su ugroženi u ratu, treba dati humanitarnu pomoć, ali da mi budemo predvodnici nekakve borbe u ovom ratu i više je nego stavljanje mete na hrvatski narod.

Hrvatska je u ovom pitanju preteča. Najprije se hvalimo da će k nama doći četiri brigade ukrajinske vojske, što je ministar Banožić javno govorio. Kao da će on dobiti rat, a ne može riješiti mali problem jednog potoka u Sinju. To su ozbiljne stvari, Ukrajini treba humanitarno pomoći, ali preuzeti ulogu u ovom ratu kao da smo mi ključni faktor u njemu, više je nego nerazumno i na naš narod stavlja metu - rezolutan je bio Bulj.

