Bulj o proslavi Nove godine u Sinju: Hoće li me prozivati oni koji su se okupljali zbog Pelješkog mosta

Ja ne želim biti Grinch koji će oduzeti svojim građanima Novu godinu - odgovorio je gradonačelnik Sinja Miro Bulj u Dnevniku Nove TV na prozivke da bi moglo doći do kršenja epidemioloških mjera.

- Ne znam zbog čega će me prozvati. Hoće li me prozvati oni koji su se okupljali zbog Pelješkog mosta ili oni koji dozvoljavaju da u puno manjem prostoru imamo koncerte? Ovo je puno veći prostor. Dođite svi u Sinj, ja vas pozivam sve one koji me misle kritizirati i kažnjavati. Vidjet ćete kako je lijepo u Sinju - dodao je.

Smatra kako postoji puno nelogičnosti oko epidemioloških mjera.

- Da ljudi mogu biti u halama i na zatvorenom u kafićima, a ne ovdje na otvorenom gdje imamo više od 30.000 metara kvadratnih, na jednom od najvećih trgova u Sinju i Dalmatinskoj zagori - govori.