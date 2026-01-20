Bruxelles uzvraća udarac Trumpu: Trgovinski rat uskoro na pragu Europe

Europski parlament uskoro će privremeno zaustaviti postupak odobravanja trgovinskog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, doznaje se iz izvora bliskih Odboru za međunarodnu trgovinu, piše BBC. Odluka o suspenziji trebala bi biti službeno objavljena u Strasbourgu tijekom sutrašnjeg poslijepodneva.

Sporazum, koji su u srpnju postigli američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predviđa smanjenje američkih carina na uvoz robe iz Europske unije na 15 posto. U trenutku sklapanja dogovora to je ocijenjeno kao povoljan ishod, osobito u kontekstu ranijih prijetnji o uvođenju carina od čak 30 posto.

Unatoč tome, sporazum još uvijek mora proći formalno odobrenje Europskog parlamenta. Parlamentarni Odbor za međunarodnu trgovinu nije dovršio analizu sadržaja sporazuma, što trenutno onemogućuje nastavak procesa ratifikacije.

Dodatne napetosti pojavile su se tijekom vikenda, kada je predsjednik Trump zaprijetio novim carinama povezanim s pitanjem Grenlanda. Ubrzo nakon toga, istaknuti njemački europarlamentarac Manfred Weber izjavio je da odobrenje sporazuma u ovom trenutku nije moguće.

Podsjetimo, Europska unija je tijekom pregovora privremeno suspendirala svoje protumjere, odnosno carine na američku robu u vrijednosti od 93 milijarde eura. Ta mjera istječe 6. veljače, a u slučaju da se ne produlji ili da sporazum ne dobije zeleno svjetlo Europskog parlamenta, carine na robu iz SAD-a automatski će stupiti na snagu 7. veljače.

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da je Europska unija već pripremila konkretne protumjere koje bi mogle ozbiljno pogoditi američke izvoznike. Uvođenje carina na robu u vrijednosti od 93 milijarde eura obuhvatilo bi niz ključnih sektora, uključujući poljoprivredu, industriju pića i zrakoplovnu industriju, što bi moglo izazvati snažan otpor unutar poslovnih krugova u SAD-u.

Ako sporazum ne dobije zeleno svjetlo Europskog parlamenta, povratak carina 7. veljače ne bi bio samo ekonomsko, nego i političko pitanje. Američke tvrtke koje ovise o europskom tržištu mogle bi pojačati pritisak na administraciju predsjednika Trumpa, čime bi se trgovinski spor ponovno pretvorio u unutarnjopolitički problem za Bijelu kuću. U tom kontekstu, odluka Europskog parlamenta da privremeno suspendira postupak odobravanja sporazuma može se tumačiti kao jasan signal da Bruxelles više nije spreman pristajati na dogovore pod pritiskom prijetnji carinama.