Europa tone jer njezini stanovnici misle da im je blagostanje zajamčeno

Tijekom prošle godine stanovnicima Europe trebalo je postati razvidno da svjetski poredak izgrađen nakon Drugog svjetskog rata više nije zajamčen i naočigled prestaje postojati. Taj je poredak uspio tijekom osam desetljeća očuvati relativan mir, stabilnost i pravni okvir u najvećem dijelu svijeta. Sada ga tek treba zamijeniti neki novi, koji se počinje graditi na svim stranama svijeta. Kao i uvijek u povijesti, i u tom će novom ustroju politike biti produžene ruke ekonomskih interesa, na kojima će se graditi i neki sasvim novi savezi i partnerstva. Stoga je važno razumjeti odakle tko crpi svoju konkurentnost za sljedeće poglavlje svjetske povijesti i kakav je u tome položaj moderne Europe.