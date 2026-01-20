Naši Portali
Piše Igor Rudan

Europa tone jer njezini stanovnici misle da im je blagostanje zajamčeno

Shutterstock
Autor
Igor Rudan
20.01.2026.
u 15:27

Indonezija, Egipat i Etiopija imaju više stanovnika od cijele Europske unije s njezinih 27 članica, što pokazuje koliko je Europa postala malena u današnjem svijetu

Tijekom prošle godine stanovnicima Europe trebalo je postati razvidno da svjetski poredak izgrađen nakon Drugog svjetskog rata više nije zajamčen i naočigled prestaje postojati. Taj je poredak uspio tijekom osam desetljeća očuvati relativan mir, stabilnost i pravni okvir u najvećem dijelu svijeta. Sada ga tek treba zamijeniti neki novi, koji se počinje graditi na svim stranama svijeta. Kao i uvijek u povijesti, i u tom će novom ustroju politike biti produžene ruke ekonomskih interesa, na kojima će se graditi i neki sasvim novi savezi i partnerstva. Stoga je važno razumjeti odakle tko crpi svoju konkurentnost za sljedeće poglavlje svjetske povijesti i kakav je u tome položaj moderne Europe.

Ključne riječi
Europa Europska unija Kina SAD

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar anti azovac
anti azovac
15:31 20.01.2026.

EUropa nije država nego vatikanski projekat. Ono čega se vatikad dohvati to se kasnije raspada u krvi do kolena

SK
SkvikiZg
16:44 20.01.2026.

Europa tone jer njezini stanovnici misle da im je blagostanje zajamčeno-----------čudno, desetlječima su europske zemlje potpomagale afričke zemlje milijardama. Danas se u tim zemljama nemre više živjeti zbog nestašice vode i velikog broja stanovništva i svi bježe u tu omrženu Evropu koja im je trn u oku zbog krščanstva.

