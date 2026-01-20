Trump: Nešto slično ovome nikada nije postojalo

Američki predsjednik Donald Trump ne voli neposluh i oponiranje. Nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron odbio Trumpov poziv da se pridruži njegovom novoosnovanom Trumpovom Odboru za mir, obrazloživši svoju odluku opravdanom zabrinutošću da Trumpova inicijativa zadire u ovlasti i strukturu Ujedinjenih naroda, što Francuska smatra nedopustivim, Trump je brutalno napao Macrona zaprijetivši mu carinama od 200 posto na francuska vina i šampanjce, uz objašnjenje da će ga to zacijelo potaknuti da se predomisli u vezi s njegovim Odborom za mir, da bi zatim odbrusio francuskom predsjedniku da ga „ionako nitko ne želi“ jer će uskoro „otići s dužnosti“.

Macron je jedan od rijetkih čelnika koji je Trumpov poziv eksplicitno odbio, s obzirom na to da većina čelnika kalkulira i taktizira, odbijajući se javno izjasniti ili tvrdeći da još proučavaju ponudu, ne želeći javno odbiti Trumpa i tako mu se zamjeriti. Jedan od rijetkih uz Macrona koji je najavio odbijanje Trumpove pozivnice, neslužbeno, doduše, je i slovenski premijer Robert Golob koji, kako poručuju izvori bliski vladi u Ljubljani, također nije sklon sudjelovanju u Trumpovom odboru. Trump je u svoj odbor pozvao i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, a iz vlade također poručuju da „razmatraju poziv“.

O Trumpovom novom odboru, koji je nastao na temelju Odbora za mir za nadzor Gaze, i koji bi imao široki mandat za posredovanje u globalnim sukobima, raspravljat će se u Davosu u četvrtak, a trenutačno se o tome vode živahne rasprave na razini europskih čelnika. Očito je riječ o još jednom projektu dizajniranom u skladu s Trumpovom megalomanijom, s obzirom na to da Trump u pismima svjetskim čelnicima u kojima ih poziva da se pridruže inicijativi svoj novi odbor opisuje kao „najimpresivniji i najvažniji odbor ikad stvoren“. „Ovaj će odbor biti jedinstven, jer nikada nije postojalo ništa slično“, tvrdi Trump, koji će biti na čelu Odbora za mir, u kojem će svaki član odbora nakon prihvaćanja Trumpove pozivnice moći imenovati predstavnika, koji će u njegovo ime prisustvovati sastancima. Riječ je o Trumpovom pokušaju uspostave sustava koji bi konkurirao Ujedinjenim narodima, kojim bi se Trump sa svojim UN-om – ili svojom novom Ligom naroda – nametnuo kao paralelni mirovni arbitar u svijetu, a sumnju budi i njegov zahtjev za uplatom milijarde dolara za stalno članstvo u odboru. A da će se raditi o klubu Trumpovih istomišljenika, a ne o inkluzivnom globalnom forumu, svjedoče i entuzijastične reakcije nekolicine Trumpovih saveznika, poput mađarskog premijera Viktora Orbana i argentinskog predsjednika Javiera Mileija, koji su se odmah pohvalili „čašću“ koja im je ukazana, oduševljeno prihvaćajući pozivnicu. Trump je pozivnicu uputio i ruskom predsjedniku i „mirotvorcu“ Vladimiru Putinu, kao i predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku.