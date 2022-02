Policija o maloljetnom hakeru koji je upao u sustav A1: Imao je pomagača iz inozemstva

Policija se oglasila o hakerskom napadu na teleoperatera A1 Hrvatska, a koji je počinio maloljetnik iz Slavonskog Broda.

Izjavu za medije u Slavonskom Brodu dao je voditelj Službe kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije Renato Grgurić.

- Provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje nad jednom maloljetnom osobom koja ima prebivalište na području brodsko-posavske županije, a zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo oštećenja kaznenih podataka i zloupotrebu podataka na štetu trgovačkog društva A1 Hrvatska - rekao je Grgurić.

- Bez obzira što se radi o maloljetnoj osobi, postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na osnovanu sumnju da bi se radilo o počinitelju kaznenog djela, bit će podnesena odgovarajuća kaznena prijava Državnom odvjetništvu za mladež. U svojstvu pomagača dovodi se još jedna osoba koja nije iz Republike Hrvatske te je u ovom trenutku u tijeku utvrđivanje identiteta te osobe - kazao je Grgurić.

- Kazne su od 3 do 5 godina zatvora, no nije cilj na zatvaranju maloljetnih osoba nego da se tako nešto više ne događa - kazao je Grgurić te istaknuo kako roditelji ne snose nikakvu odgovornost jer osobe starije od 14 godina same odgovaraju za ono što čine.

Dodao je i kako hakerski napad na računala osječkog fakulteta nije povezan s ovim slučajem.

- Bitno je da svoje podatke čuvate, događa se da hakerski napadi počinju socijalnim inžinjeringom, najranjivija karika su ljudi, ne postoji savršen informacijski sustav koji se neće moći probiti - rekao je.

Koliko maloljetnik ima godina ne zna se. Jedni tvrde da je riječ o srednjoškolcu, a drugi da je osmaš s nepunih 15 godina...

Podsjetimo, haker je upao u sustav A1 i ukrao osobne podatke najmanje 100.000 njihovih korisnika te je tražio 500.000 dolara u kriptovalutama kao uvjet da ne objavi osobne podatke korisnika na dark webu.