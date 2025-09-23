Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
SAMO TEORIJA

Britanski general iznio zastrašujući scenarij: Počinje nestankom struje, kaos se brzo širi... a onda se uključuje Kina

Vladimir Putin
Foto: Reuters/Pixsell/Ilustracija
Autori: Vecernji.hr , Maša Ilotić Šuvalić
23.09.2025.
u 09:38

Ovaj scenarij, iako hipotetski, ukazuje na stvarne ranjivosti zapadnih demokracija

Bivši zamjenik vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga za Europu, general Sir Richard Shirreff u svom članku za Daily Mail, upozorio je na mogućnost koordiniranog napada Rusije i Kine na Zapad, uključujući baltičke države i Tajvan. Ovaj hipotetski scenarij, inspiriran je izjavama glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Prema Shirreffovu scenariju, sukob počinje 3. studenog 2025. velikim nestankom struje u Vilniusu, glavnom gradu Litve, izazvanim sofisticiranim kibernetičkim napadom. Kaos se brzo širi, uz nerede i pljačke, dok slični problemi pogađaju Latviju i Estoniju. Litavski ministar energetike Dainius Kreivys potvrdio je da je napad ciljao nacionalnu električnu mrežu, koja je nedavno prešla na sustav EU. Uvođenje ratnog stanja i policijskog sata u Litvi i Estoniji samo dodatno povećava napetosti, dok izvješća upućuju na uplitanje stranih agitatora iz Bjelorusije.

Sutradan, 4. studenog, ruski predsjednik Vladimir Putin stavlja trupe u Kalinjingradu i Bjelorusiji u stanje visoke pripravnosti, optužujući Litvu za ugrožavanje ruskojezičnog stanovništva. Sukob na Suvalškom koridoru (prevlaka Suwalki), ključnoj kopnenoj vezi između baltičkih država i EU, eskalira kada ruske snage pokreću invaziju pod izgovorom zaštite svojih građana. NATO aktivira članak 5, ali nesigurnost u odgovoru SAD-a, pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa, izaziva zabrinutost među saveznicima.

Dok Rusija zaokuplja Zapad u Europi, Kina 6. studenog pokreće masovni raketni napad na Tajvan, uništavajući ključnu infrastrukturu i vojne ciljeve. Slijede rojevi dronova i pomorska blokada, čime se otok dovodi u stanje potpune panike. Shirreff naglašava da Kina iskorištava slabosti Zapada, dok Trump odbija vojnu intervenciju, fokusirajući se na ekonomske sankcije i priliku za dominaciju u industriji poluvodiča. Do 7. studenog, NATO se nalazi na rubu raspada. Trumpova javna podrška Putinu i odbijanje obrane Tajvana slabe povjerenje u savez. Rusija učvršćuje kontrolu nad Suvalškim koridorom, dok Kina anektira Tajvan. Europa, suočena s unutarnjim podjelama i nedostatkom vojne spremnosti, počinje razmatrati nove saveze s Dalekim istokom.

Ovaj scenarij, iako hipotetski, ukazuje na stvarne ranjivosti zapadnih demokracija. Desetljeća nedovoljnog ulaganja u obranu, zajedno s političkom polarizacijom, čine Zapad ranjivim na koordinirane prijetnje autoritarnih režima. Shirreff poziva na hitno jačanje obrambenih kapaciteta, uključujući planiranu obrambenu traku duž granice s Rusijom, te na veću suradnju unutar NATO-a kako bi se spriječila eskalacija u globalni sukob, piše Shirreff za Daily Mail. 
Ključne riječi
rat u Ukrajini rat Rusija NATO

Komentara 65

Pogledaj Sve
MS
masked singer
10:11 23.09.2025.

nažalost rusija, sj.koreja i kina ne mogu se nazvati demokratskim zemljama, a rusija ne samo da prijeti svima oko sebe, nego i aktivno napada svoje mirne susjede (Gruzija, čečenija 2x, Ukrajina 3x, Moldavija...)

KR
Krueger
10:14 23.09.2025.

svijet više nije sigurno mjesto kakvo je bio do 2022. jer je rusija pokušajem okupacije cijele Ukrajine i pokretanjem dugogodišnjeg krvavog rata, dala poticaj raznim antidemokratskim režimima da počnu planirati slične "avanture"

ED
EL dorado
10:10 23.09.2025.

s podivljalim ruskim režimom te njihovim frendovima u kini i sj.koreji treba biti spreman na sve scenarije

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još