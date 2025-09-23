Britanski general iznio zastrašujući scenarij: Počinje nestankom struje, kaos se brzo širi... a onda se uključuje Kina

Bivši zamjenik vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga za Europu, general Sir Richard Shirreff u svom članku za Daily Mail, upozorio je na mogućnost koordiniranog napada Rusije i Kine na Zapad, uključujući baltičke države i Tajvan. Ovaj hipotetski scenarij, inspiriran je izjavama glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Prema Shirreffovu scenariju, sukob počinje 3. studenog 2025. velikim nestankom struje u Vilniusu, glavnom gradu Litve, izazvanim sofisticiranim kibernetičkim napadom. Kaos se brzo širi, uz nerede i pljačke, dok slični problemi pogađaju Latviju i Estoniju. Litavski ministar energetike Dainius Kreivys potvrdio je da je napad ciljao nacionalnu električnu mrežu, koja je nedavno prešla na sustav EU. Uvođenje ratnog stanja i policijskog sata u Litvi i Estoniji samo dodatno povećava napetosti, dok izvješća upućuju na uplitanje stranih agitatora iz Bjelorusije.

Sutradan, 4. studenog, ruski predsjednik Vladimir Putin stavlja trupe u Kalinjingradu i Bjelorusiji u stanje visoke pripravnosti, optužujući Litvu za ugrožavanje ruskojezičnog stanovništva. Sukob na Suvalškom koridoru (prevlaka Suwalki), ključnoj kopnenoj vezi između baltičkih država i EU, eskalira kada ruske snage pokreću invaziju pod izgovorom zaštite svojih građana. NATO aktivira članak 5, ali nesigurnost u odgovoru SAD-a, pod vodstvom predsjednika Donalda Trumpa, izaziva zabrinutost među saveznicima.

Dok Rusija zaokuplja Zapad u Europi, Kina 6. studenog pokreće masovni raketni napad na Tajvan, uništavajući ključnu infrastrukturu i vojne ciljeve. Slijede rojevi dronova i pomorska blokada, čime se otok dovodi u stanje potpune panike. Shirreff naglašava da Kina iskorištava slabosti Zapada, dok Trump odbija vojnu intervenciju, fokusirajući se na ekonomske sankcije i priliku za dominaciju u industriji poluvodiča. Do 7. studenog, NATO se nalazi na rubu raspada. Trumpova javna podrška Putinu i odbijanje obrane Tajvana slabe povjerenje u savez. Rusija učvršćuje kontrolu nad Suvalškim koridorom, dok Kina anektira Tajvan. Europa, suočena s unutarnjim podjelama i nedostatkom vojne spremnosti, počinje razmatrati nove saveze s Dalekim istokom.

Ovaj scenarij, iako hipotetski, ukazuje na stvarne ranjivosti zapadnih demokracija. Desetljeća nedovoljnog ulaganja u obranu, zajedno s političkom polarizacijom, čine Zapad ranjivim na koordinirane prijetnje autoritarnih režima. Shirreff poziva na hitno jačanje obrambenih kapaciteta, uključujući planiranu obrambenu traku duž granice s Rusijom, te na veću suradnju unutar NATO-a kako bi se spriječila eskalacija u globalni sukob, piše Shirreff za Daily Mail.