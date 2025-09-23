Dramatično obraćanje predsjednice: 'Zemlja je u opasnosti. Ako Rusija preuzme kontrolu...'

Moldavska predsjednica Maia Sandu obratila se građanima nakon što su u racijama uhićene 74 osobe koje su osumnjičene da su povezane s planom izazivanja masovnih nereda. Građanima je poručila kako je zemlja u opasnosti te da Rusija želi destabilizirati zemlju.

- Dragi Moldavci, u domovini i diljem svijeta, Povjerili ste mi odgovornost da budem jamac suvereniteta, neovisnosti i teritorijalnog integriteta Republike Moldavije. Danas vam s najvećom ozbiljnošću kažem: naš suverenitet, neovisnost, teritorijalni integritet i europska budućnost su u opasnosti. Kremlj ulaže stotine milijuna eura kako bi kupio stotine tisuća glasova na obje obale rijeke Nistru i u inozemstvu - poručila je na početku predsjednica.

- Ljudi su svakodnevno izloženi lažima. Stotine pojedinaca plaćeno je za izazivanje nereda, nasilja i širenje straha. Apeliram na sve građane: ne smijemo dopustiti da naša zemlja bude predana stranim interesima. Naš nacionalni interes je mir i sloboda. To je gospodarski rast. To je borba protiv korupcije. To je europska integracija. To je razvoj naših zajednica i naše zemlje. Ako Rusija preuzme kontrolu nad Moldavijom, posljedice će biti trenutne i opasne za našu zemlju i za cijelu regiju. Svi Moldavci će trpjeti, bez obzira za koga su glasali.

Europa bi stala na granici Moldavije. Europski fondovi bi se zaustavili na rijeci Prut. Sloboda kretanja mogla bi nestati. Naša zemlja mogla bi postati platforma za infiltraciju u regiju Odese. Regija Pridnjestrovlja bila bi destabilizirana. To su njihovi planovi – i oni o tome otvoreno govore. Mi, narod Republike Moldavije, ne smijemo dopustiti da mir, sigurnost naših građana i stabilnost u regiji budu ugroženi. Moramo očuvati Moldaviju mirnom, izvan rata i sigurnom od ruskih pokušaja napada ili destabilizacije drugih zemalja - upozorava Sandu.

Napominje kako 'Rusija ne djeluje sama' te da 'Kremlj ima pomagače u Moldaviji'. Navodi kako su to ljudi 'koji su više puta pokazali da su spremni prodati svoju zemlju za novac'.

- Oni nemaju domovinu – imaju samo gospodare. Oni ne vjeruju u Rusiju. Ne vjeruju u Europu. Vjeruju samo u novac. Žele slabu Moldaviju, s korumpiranim pravosudnim sustavom koji ih štiti od odgovornosti za korupciju ili izdaju. Već smo proživjeli vremena kada su oni koji sada kupuju glasove bili na vlasti. Sjetimo se koliko su štete nanijeli Moldaviji i koliko smo se teško borili da ih uklonimo s vlasti. Nakon toliko žrtava, nakon toliko generacija koje su trpjele teškoće, nemamo pravo predati našu zemlju natrag korumpiranima i izdajicama. Kremlj vjeruje da smo svi na prodaju. Da smo premali da bismo se oduprli. Da nismo zemlja, već samo teritorij. Ali Moldavija je naš dom. A naš dom nije na prodaju. On stoji na dostojanstvu našeg naroda – vi ste bedem koji štiti mir i budućnost naše djece - poručila je.

Sanu je građanima poručila kako je njena dužnost zaštitit Moldaviju te da to ne može učiniti bez njih. - Dragi građani, Opasnost je velika, ali naša snaga mora biti veća. Budimo dostojni naše Moldavije! Ne dopustimo da je prodamo lopovima, niti dopustimo drugima da je prodaju! Pokažimo svijetu ove nedjelje da Moldavija nije komad zemlje koji se može trgovati za trideset srebrnjaka, već naš sveti dom - kazala je za kraj.