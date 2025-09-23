Naši Portali
'OBORIT ĆEMO IH'

Poljska oštro prema Rusiji: Ne dolazite ovdje kukati, bili ste upozoreni

23.09.2025.
u 07:14

Znamo da ne marite za međunarodno pravo i da niste sposobni živjeti u miru sa susjedima. Vaš suludi nacionalizam sadrži žudnju za dominacijom koja neće prestati dok ne shvatite da je doba carstava završilo i da vaše carstvo neće biti obnovljeno, poručio je Moskvi poljski ministar vanjskih poslova

Rusija se ne bi trebala žaliti u Ujedinjenim narodima ako njezine rakete ili zrakoplovi budu oboreni nakon ulaska u zračni prostor NATO-a, upozorio je Moskvu poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski u ponedjeljak. Sikorski je govorio na izvanrednoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u New Yorku. Samit je sazvan nakon što su tri ruska vojna zrakoplova 19. rujna ušla u estonski zračni prostor na 12 minuta prije nego što su ih potisnuli talijanski F-35 zrakoplovi u sastavu NATO-a.

- Imam samo jedan zahtjev prema ruskoj vladi: ako još jedna raketa ili zrakoplov uđe u naš prostor bez dopuštenja, namjerno ili greškom, i bude oboren te se olupina sruši na teritorij NATO-a, molim vas da ovamo ne dolazite kukati zbog toga - rekao je Sikorski. -Bili ste upozoreni - dodao je. 

Upad u Estoniju uslijedio je nakon što je Rusija ranije ovog mjeseca poslala dronove i u Poljsku i u Rumunjsku, čime je NATO stavljen u stanje visoke pripravnosti diljem Europe. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u ponedjeljak da će Varšava obarati neprijateljske zrakoplove koji uđu u poljski zračni prostor.

- Želim biti vrlo jasan. Donijet ćemo odluku o obaranju letećih objekata bez rasprave kada povrijede naš teritorij i prelete preko Poljske. Ovdje nema prostora za raspravu - rekao je Tusk na konferenciji za medije.

Sikorski je u New Yorku uputio Moskvi još jednu oštru poruku: - Znamo da ne marite za međunarodno pravo i da niste sposobni živjeti u miru sa susjedima. Vaš suludi nacionalizam sadrži žudnju za dominacijom koja neće prestati dok ne shvatite da je doba carstava završilo i da vaše carstvo neće biti obnovljeno.

Višestruki upadi na teritorij NATO-a potaknuli su EU da pokrene razgovore o stvaranju tzv. „zida od dronova“ kako bi se obranila istočna granica Europe od Moskve. Sedam zemalja članica EU-a trebalo bi o toj obrambenoj inicijativi raspravljati na online sastanku s Europskom komisijom i Ukrajinom u petak.

