Britanac izlazio iz mora na poznatoj splitskoj plaži pa osjetio ubod, šokirao se kada je vidio što je

Neugodno iskustvo doživio je jedan Britanac na plaži Žnjan gdje se kupao sa suprugom.

– Kad sam izlazio iz mora obuo sam japanke i osjetio ubod... Pogledao sam prema dolje i vidio da je igla zabijena u stopalo – ispričao je Daniel za Slobodnu Dalmaciju. U Splitu je, kaže, prvi puta na ljetovanju.

On je odmah otišao do spasilačke službe udaljene 30-ak metara te mu je mladić koji je ondje radio ranu našpricao dezinfekcijskim sredstvom.

Turistu je nakratko laknulo, no bio je svjestan da nije bezopasno nabosti se na iglu koja prijeti iz žala, upitao ih je je li tretman koji su napravili dovoljan s obzirom na rizik koji nose takve odbačene stvari.

Prema njegovim riječima, spasilac mu je odgovorio da se ne brine, da to nije ništa strašno i da ne bi trebalo biti problema. Međutim, Daniel se ipak obratio prijatelju iz Hrvatske i na njegov nagovor odlučio za svaki slučaj otići i na Hitnu pomoć.

– Navečer sam otišao do Hitne gdje sam bio primljen u roku od pet minuta. Medicinskoj sestri sam objasnio zašto sam došao i pokazao iglu, ona mi je dala broj epidemiološkog centra i savjetovala mi da ih hitno nazovem radi daljnje obrade. Odmah sam primljen i doktor je poslušao cijelu priču još jednom. Potpuno i profesionalno mi je objasnio moguće scenarije i rizike te savjetovao dvije injekcije - tetanus i hepatitis. Primio sam obje, bio je to vrlo profesionalan, brz i precizan servis – ispričao je britanski turist te dodao kako će se testirati na HIV kad se vrati u Veliku Britaniju.

No, dr. Pero Rizvan s Odjela za epidemiologiju županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo kaže kako su najmanje šanse da se dobije HIV jer je on najmanje otporan na vanjske uvjete. Naglašava i kako ne treba paničariti kada se nešto slično dogodi, jer u gotovo svim slučajevima, kojih je od 90-ih godina do danas bilo više od 1000, osobe koje su se nabole na iglu nisu dobile nijednu od mogućih infekcija.