Brinemo li se mi o civilnim žrtvama ratova radi njih ili radi svog svjetonazora?

Nakon dugih desetljeća mira, u kojima je ratna prijetnja bila stalna, ali ipak ne toliko vjerojatna jer bi sukob nuklearnih velesila značio kraj ljudske vrste, a koja su prekinuta manje-više samo našim ratovima, slijedilo je doba u kojem je rat sveprisutna tema. Bilo da je riječ o ratovima koji se vode u Ukrajini i u Gazi bilo da se stalno naglašava mogućnost izbijanja novoga i velikoga europskog sukoba (a onda i azijskoga, u vezi s Tajvanom) ili se čak tumači da već i jesmo u trećemu svjetskom ratu, tema rata postala je naša svakodnevica. Možemo biti ozbiljno zabrinuti, možda i prestrašeni, ili pak odmahivati rukom, ali izbjeći razgovor o ratu gotovo je nemoguće čak i na kavi s prijateljima.