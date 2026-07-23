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ANALIZA

Brige zbog zdravlja i troškova života najčešće nas drže budnima

Ilustracija/Pixabay
Autor
Jolanda Rak Šajn
23.07.2026.
u 20:35
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Mentalno zdravlje i stres područja su koja bilježe najbrži rast zabrinutosti – u odnosu na 2025. porasli su za 5, odnosno 4%, tvrdi se u istraživanju Allianza

Zdravlje i financije dijele prvo mjesto među najvećim osobnim brigama ljudi diljem svijeta, pokazalo je Allianzovo istraživanje "The Allianz 3am Report" (Što nas drži budnima u 3 ujutro) provedeno na 10.000 ispitanika iz deset zemalja svijeta. Da su najviše zabrinuti zbog zdravlja i financija, tvrdi, naime, svaki drugi ispitanik (48%), dok je na trećem mjestu briga – budućnost (35%). Zajedno, ove tri teme odražavaju raspoloženje svijeta koji se suočava s rastom troškova života, geopolitičkom nestabilnošću i sve izraženijim osjećajem da sigurnosne mreže na koje su se ljudi nekoć oslanjali postaju sve slabije, tvrde iz Allianza, ističući kako detaljniji pogled na rezultate prema generacijama otkriva značajnu promjenu. Za pripadnike generacije tzv. baby boomera i generacije X zdravlje je tradicionalno bilo najveći razlog za zabrinutost. Danas to više nije slučaj za sve. Milenijalci i generacija Z na prvo mjesto stavljaju financije. Generacijska promjena je očita – mlađe generacije više ne leže budne zbog brige za svoje zdravlje, nego zbog stanja na svom bankovnom računu.

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stres mentalno zdravlje zabrinutost kupovina hrana Troškovi stanovanje financije zdravlje brige

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