Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKAV SRETNIK!

Za manje od 16 eura dobio pravo bogatstvo: Sretnik iz Dalmacije osvojio 80.000 eura

Eurojackpot listi?
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 19:40
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Iz Hrvatske lutrije podsjećaju kako je sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa na rasporedu u petak, 24. srpnja 2026. godine.

Stanovnik Otoka osvojio je vrijedan dobitak u igri Hrvatske lutrije "Sve ili Ništa", pogodivši svih 11 izvučenih brojeva i osvojivši čak 80.000 eura. Sreća mu se osmjehnula u 204. kolu igre Sve ili Ništa, u kojem su izvučeni brojevi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16 i 19. Dobitnik je pogodio svih 11 brojeva te osvojio glavni dobitak u iznosu od 80.000 eura.

Prema priopćenju Hrvatske lutrije, sretni igrač uplatio je tri kombinacije uz pretplatu za četiri kola, a za ukupnu uplatu od 15,60 eura osvojio je višestruko veći iznos. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera MAZO j.d.o.o., u Ulici Vladimira Nazora 1/1 u Otoku. Iz Hrvatske lutrije podsjećaju kako je sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa na rasporedu u petak, 24. srpnja 2026. godine.
Ključne riječi
dobitak Sve ili ništa Hrvatska Lutrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!