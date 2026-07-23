Za manje od 16 eura dobio pravo bogatstvo: Sretnik iz Dalmacije osvojio 80.000 eura

Stanovnik Otoka osvojio je vrijedan dobitak u igri Hrvatske lutrije "Sve ili Ništa", pogodivši svih 11 izvučenih brojeva i osvojivši čak 80.000 eura. Sreća mu se osmjehnula u 204. kolu igre Sve ili Ništa, u kojem su izvučeni brojevi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16 i 19. Dobitnik je pogodio svih 11 brojeva te osvojio glavni dobitak u iznosu od 80.000 eura.

Prema priopćenju Hrvatske lutrije, sretni igrač uplatio je tri kombinacije uz pretplatu za četiri kola, a za ukupnu uplatu od 15,60 eura osvojio je višestruko veći iznos. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera MAZO j.d.o.o., u Ulici Vladimira Nazora 1/1 u Otoku. Iz Hrvatske lutrije podsjećaju kako je sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa na rasporedu u petak, 24. srpnja 2026. godine.